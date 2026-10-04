Bruno Reis vota em Salvador com confiança: “Vamos vencer no 1º turno"

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), votou às 14h deste domingo, 4, no Sartre Escola SEB Itaigara, na Rua Reitor Macedo Costa, no bairro do Itaigara, em Salvador.

Acompanhado de familiares e aliados políticos, ele demonstrou confiança no resultado das eleições e afirmou estar otimista com a possibilidade de vitória da sua chapa ainda no primeiro turno.

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No local de votação, Bruno Reis esteve ao lado de ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, e dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

Bruno Reis destaca otimismo com as eleições

Em declaração ao A TARDE, o prefeito afirmou que a campanha chega à reta final com expectativas positivas, tanto em Salvador quanto no interior do estado. Ele também destacou a participação dos eleitores nas urnas.

“Estamos chegando no finalzinho mas muito otimistas e confiantes por onde a gente passou aqui na cidade e as notícias que chegam do interior são as melhores, o povo está na rua votando e confirmando esse sentimento de mudança”, afirmou.

Bruno Reis também declarou estar confiante na vitória de seus aliados ainda neste domingo. Segundo ele, o resultado das urnas representa uma oportunidade de promover mudanças na Bahia.

“Estou muito empolgado e confiante que vai dar certo e que nós vamos vencer essas eleições hoje no primeiro turno para mudar a Bahia e fazer uma Bahia melhor para nosso povo e para a nossa gente”, finalizou.