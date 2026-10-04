Votação tem troca de 81 urnas e 21 detidos na Bahia

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A Justiça Eleitoral baiana registrou a substituição de 81 urnas eletrônicas em todo o estado até as 14h deste domingo, 4, durante a votação do primeiro turno das Eleições 2026.

Do total de equipamentos que apresentaram falhas técnicas e precisaram ser trocados por urnas de contingência, três ocorrências foram contabilizadas na capital, Salvador.

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​No âmbito da fiscalização e combate às infrações de campanha, o Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) prestou suporte a 352 chamados até o meio da tarde.

A atuação resultou no registro de 404 Notícias de Irregularidades em Propaganda Eleitoral — relativas a abusos veiculados na internet, rádio e televisão —, todas devidamente autuadas no Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Ocorrências policiais

No balanço de segurança, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) confirmou a prisão de 21 eleitores em flagrante por infrações como boca de urna, divulgação ilegal de propaganda e corrupção eleitoral (compra de votos).

​De acordo com o tribunal, por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, os casos são enquadrados na lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Após o registro da infração, os envolvidos são liberados sem a necessidade de realização de audiência de custódia.