INTERCORRÊNCIAS
Votação tem troca de 81 urnas e 21 detidos na Bahia
Órgão computou mais de 400 denúncias de propaganda irregular na internet, rádio e TV
A Justiça Eleitoral baiana registrou a substituição de 81 urnas eletrônicas em todo o estado até as 14h deste domingo, 4, durante a votação do primeiro turno das Eleições 2026.
Do total de equipamentos que apresentaram falhas técnicas e precisaram ser trocados por urnas de contingência, três ocorrências foram contabilizadas na capital, Salvador.
No âmbito da fiscalização e combate às infrações de campanha, o Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) prestou suporte a 352 chamados até o meio da tarde.
A atuação resultou no registro de 404 Notícias de Irregularidades em Propaganda Eleitoral — relativas a abusos veiculados na internet, rádio e televisão —, todas devidamente autuadas no Processo Judicial Eletrônico (PJe).
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Ocorrências policiais
No balanço de segurança, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) confirmou a prisão de 21 eleitores em flagrante por infrações como boca de urna, divulgação ilegal de propaganda e corrupção eleitoral (compra de votos).
De acordo com o tribunal, por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, os casos são enquadrados na lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Após o registro da infração, os envolvidos são liberados sem a necessidade de realização de audiência de custódia.