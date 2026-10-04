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INTERNACIONAL

Ator Pedro Pascal aparece com camiseta de Lula e chama atenção

Foto publicada por uma produtora de cinema circulou nas redes sociais neste domingo

Beatriz Santos
Por
Pedro Pascal em Quarteto Fantástico
Pedro Pascal em Quarteto Fantástico - Foto: Divulgação

O ator chileno Pedro Pascal chamou atenção nas redes sociais neste domingo, 4, ao aparecer segurando uma camiseta estampada com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O registro foi compartilhado pela produtora de cinema Tania Cypriano justamente no dia do primeiro turno das eleições no Brasil.

Na imagem, o artista aparece sorridente enquanto segura a peça com a imagem do presidente brasileiro. A publicação repercutiu entre internautas em meio à movimentação política provocada pela votação.

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Foto de Pedro Pascal repercute nas redes sociais

A fotografia foi publicada por Tania Cypriano em seus perfis nas redes sociais e rapidamente despertou a atenção de brasileiros. O destaque ficou para a camiseta com o rosto de Lula, exibida pelo ator no registro.

A publicação ocorreu em uma data de grande mobilização política no país, quando eleitores foram às urnas para escolher seus representantes no primeiro turno das eleições.

Ator Pedro Pascal chamou atenção ao aparecer segurando uma camiseta com o rosto de Lula
Ator Pedro Pascal chamou atenção ao aparecer segurando uma camiseta com o rosto de Lula - Foto: Reprodução | Redes sociais

Ator já se manifestou sobre questões políticas

Pedro Pascal já se posicionou publicamente sobre questões políticas em outras ocasiões. Nascido em Santiago, no Chile, o artista é filho de pais que deixaram o país durante a ditadura de Augusto Pinochet e posteriormente se estabeleceram nos Estados Unidos.

A trajetória familiar do ator está ligada ao contexto político chileno, marcado pela repressão durante o regime militar. Ao longo de sua carreira, Pascal também ganhou visibilidade por manifestações públicas relacionadas a diferentes questões sociais e políticas.

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curiosidade das eleições eleições pedro pascal

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