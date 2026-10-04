5 filmes que estão bombando na Netflix no domingo de eleições (04/10)

O dia das eleições também pode ser uma oportunidade para colocar os filmes em dia. Depois de ir às urnas, muita gente aproveita o tempo livre em casa para relaxar no sofá e acompanhar a apuração dos votos com uma boa produção na televisão.

Na Netflix, o catálogo reúne opções para diferentes gostos, de histórias perturbadoras a tramas de ação e investigação.

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Mas, com tantas opções disponíveis, escolher o que assistir pode acabar tomando mais tempo do que o próprio filme. É aí que acompanhar os títulos em alta ajuda a encontrar produções que estão despertando o interesse do público e podem render uma boa sessão de cinema em casa.

Para quem prefere fugir da indecisão e começar a assistir sem passar horas navegando pela plataforma, vale apostar em histórias que misturam tensão, reviravoltas e personagens complexos. A seleção também permite variar entre gêneros e descobrir produções que talvez não estivessem no radar.

A curadoria faz a diferença na hora de escolher o próximo filme, principalmente quando a ideia é aproveitar o descanso enquanto os resultados das eleições são divulgados. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco opções do catálogo da Netflix para quem busca inspiração para a sessão de cinema em casa.

5 filmes para ver agora na Netflix

O Protetor: Capítulo Final

O Protetor: Capítulo Final rapidamente alcançou o TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

Para quem prefere ação e confrontos intensos, O Protetor: Capítulo Final encerra a franquia protagonizada por Denzel Washington. No terceiro filme da saga, Robert McCall tenta deixar para trás o passado como assassino do governo e encontra algum conforto ao defender pessoas que sofrem injustiças.

A tranquilidade, porém, dura pouco. Vivendo no sul da Itália, ele descobre que novos amigos estão sob o domínio de criminosos locais. Quando a situação se torna mortal, McCall volta a usar suas habilidades para enfrentar a máfia e fazer justiça com as próprias mãos.

Unabomber

Unabomber rapidamente alcançou o TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

Quem gosta de histórias inspiradas em crimes reais pode encontrar em Unabomber uma trama marcada por investigação e tensão. O filme acompanha a trajetória de Ted Kaczynski, um prodígio da matemática formado em Harvard que se tornou conhecido por uma série de ataques com bombas.

A narrativa também apresenta a caçada conduzida pela agente do FBI Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley. Ao revelar aspectos do passado do criminoso, a produção explora as consequências do isolamento e da ambição, mostrando como uma trajetória intelectual pode tomar um rumo aterrorizante.

A Substância

A Substância rapidamente alcançou o TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

Para quem procura um filme capaz de provocar desconforto e levantar questões sobre aparência, envelhecimento e fama, A Substância é uma opção de terror corporal e suspense psicológico. A história acompanha Elisabeth Sparkle, vivida por Demi Moore, uma celebridade que perde o emprego em um programa fitness de televisão e passa a buscar uma maneira de recuperar o espaço que perdeu.

Desesperada por uma transformação, ela experimenta uma substância clandestina que cria uma versão mais jovem de si mesma, interpretada por Margaret Qualley. As duas precisam dividir o tempo, seguindo uma regra rígida de alternância semanal. O que parece uma oportunidade de recomeço, no entanto, transforma-se em um conflito perturbador sobre identidade e obsessão pela perfeição.

Quando a Morte Chega

Quando a Morte Chega rapidamente alcançou o TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

Uma decisão aparentemente vantajosa pode se transformar em uma armadilha em Quando a Morte Chega. Na trama, um corretor de ações aceita participar de um esquema de fraude de seguros sugerido por um vizinho, acreditando que conseguirá ganhar dinheiro com facilidade.

O plano, porém, sai do controle e dá início a uma sequência de mentiras, traições e mortes. Com o perigo cada vez mais próximo, o protagonista tenta descobrir quem está por trás dos assassinatos e escapar das consequências de suas escolhas, em uma comunidade na qual ninguém parece ser confiável.

Cartas de Redenção

Filme emocionante é uma das novidades da Netflix - Foto: Divulgação

Para fechar a lista, Cartas de Redenção aparece como uma opção para quem procura uma história marcada por conflitos, segredos e decisões arriscadas. A sinopse fornecida para o título descreve a trajetória de um corretor de ações que se envolve em um esquema de fraude de seguros proposto por um vizinho.



Quando a tentativa de conseguir dinheiro rapidamente desencadeia violência e mortes, o protagonista passa a temer pela própria vida. Em meio a suspeitas e traições, ele precisa descobrir quem está por trás dos crimes e lidar com as consequências de ter entrado em um plano que rapidamente fugiu do controle.