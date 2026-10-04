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Só 8 episódios: nova série do Prime Video para este domingo (04/10)

Produção combina terror, comédia adolescente e romance em uma trama de zumbis

Beatriz Santos
Por
Série acabou de chegar ao Prime Video com uma trama fácil de maratonar
Série acabou de chegar ao Prime Video com uma trama fácil de maratonar - Foto: Divulgação

Quem quer aproveitar o domingo para escapar do tédio e encontrar uma nova história para acompanhar durante a semana pode ter uma opção no Prime Video.

Recém-chegada à plataforma, Prefiro a Morte mistura terror, comédia adolescente e romance em uma trama inusitada que transforma um apocalipse zumbi em uma jornada sobre amizade, inseguranças e descobertas da juventude.

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Com oito episódios de aproximadamente 30 minutos cada, a série permite assistir a alguns capítulos por dia ou reservar pouco mais de quatro horas para acompanhar a temporada completa.

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A combinação de humor ácido, situações absurdas e ameaças sobrenaturais faz da produção uma alternativa para quem procura algo diferente para assistir no sofá neste domingo.

Série do Prime Video transforma adolescente em zumbi

Criada e dirigida por Sebastián Sariñana, a produção mexicana acompanha Archie, interpretado por Diego Bernal, um adolescente que ocupa uma posição pouco popular na escola e enfrenta dificuldades para se encaixar entre os colegas.

Sua rotina muda depois que ele é mordido por um zumbi em uma loja de conveniência. O incidente não provoca uma transformação completa: embora seu corpo comece a apresentar características de um morto-vivo, sua consciência e seus sentimentos continuam intactos.

Diante da situação inesperada, Archie decide investigar o que está acontecendo. Durante a busca por respostas, ele descobre indícios de um plano elaborado para desencadear um apocalipse zumbi em Mendoza, cidade mexicana onde vive.

Amizade, romance e uma conspiração macabra

Para enfrentar a ameaça, Archie conta com a ajuda de sua melhor amiga, Cris, vivida por Lilith Curiel, e de Brenda, personagem de Farah Justiniani, por quem nutre uma paixão platônica.

Enquanto tentam compreender a origem da contaminação, os três acabam envolvidos em uma conspiração que pode colocar toda a cidade em perigo. A investigação também conta com o apoio da detetive Sara Díaz, interpretada por Fernanda Castillo, que orienta os jovens durante a busca pela verdade.

Além dos perigos do apocalipse, a trama acompanha as inseguranças de Archie, seus sentimentos por Brenda e a tentativa de assumir o controle da própria vida. A possibilidade de se transformar definitivamente em um zumbi funciona como um impulso para que o protagonista enfrente seus medos e tome decisões que antes pareciam impossíveis.

Terror e comédia dividem espaço na trama

Em vez de apostar apenas no suspense tradicional das histórias de mortos-vivos, Prefiro a Morte combina horror, humor ácido, romance adolescente e situações deliberadamente absurdas.

A produção também utiliza o apocalipse como ponto de partida para discutir questões relacionadas à juventude, como o medo do futuro, a sensação de não pertencer a um grupo e a dificuldade de lidar com as próprias emoções.

Visualmente, a série aposta em uma atmosfera inspirada no cinema de terror de baixo orçamento dos anos 1980, com luzes neon, cenários urbanos decadentes e uma trilha sonora marcada pelo punk rock e pelo indie. Esses elementos ajudam a construir o ritmo acelerado e o espírito irreverente da história.

O elenco inclui ainda Luis Fernando Peña, Armando Hernández, Sherlyn, Nashla Aguilar, Leonardo Ávila, Tiaré Scanda, Alfonso Borbolla e Esmeralda Soto.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de terror inusitadas, comédia sombria e histórias adolescentes que fogem do convencional, Prefiro a Morte pode ser uma opção para renovar a lista de séries do Prime Video.

A mistura de zumbis, amizade, primeiro amor e conflitos pessoais oferece uma abordagem diferente para o gênero, enquanto os episódios curtos facilitam o acompanhamento ao longo da semana.

Com apenas oito capítulos de aproximadamente 30 minutos, a produção pode ser uma escolha para quem deseja começar uma nova série neste domingo e continuar a maratona nos dias seguintes, sem precisar reservar muitas horas de uma só vez.

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