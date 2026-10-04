Só 8 episódios: nova série do Prime Video para este domingo (04/10)

Quem quer aproveitar o domingo para escapar do tédio e encontrar uma nova história para acompanhar durante a semana pode ter uma opção no Prime Video.

Recém-chegada à plataforma, Prefiro a Morte mistura terror, comédia adolescente e romance em uma trama inusitada que transforma um apocalipse zumbi em uma jornada sobre amizade, inseguranças e descobertas da juventude.

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Com oito episódios de aproximadamente 30 minutos cada, a série permite assistir a alguns capítulos por dia ou reservar pouco mais de quatro horas para acompanhar a temporada completa.

A combinação de humor ácido, situações absurdas e ameaças sobrenaturais faz da produção uma alternativa para quem procura algo diferente para assistir no sofá neste domingo.



Série do Prime Video transforma adolescente em zumbi

Criada e dirigida por Sebastián Sariñana, a produção mexicana acompanha Archie, interpretado por Diego Bernal, um adolescente que ocupa uma posição pouco popular na escola e enfrenta dificuldades para se encaixar entre os colegas.

Sua rotina muda depois que ele é mordido por um zumbi em uma loja de conveniência. O incidente não provoca uma transformação completa: embora seu corpo comece a apresentar características de um morto-vivo, sua consciência e seus sentimentos continuam intactos.

Diante da situação inesperada, Archie decide investigar o que está acontecendo. Durante a busca por respostas, ele descobre indícios de um plano elaborado para desencadear um apocalipse zumbi em Mendoza, cidade mexicana onde vive.

Amizade, romance e uma conspiração macabra

Para enfrentar a ameaça, Archie conta com a ajuda de sua melhor amiga, Cris, vivida por Lilith Curiel, e de Brenda, personagem de Farah Justiniani, por quem nutre uma paixão platônica.

Enquanto tentam compreender a origem da contaminação, os três acabam envolvidos em uma conspiração que pode colocar toda a cidade em perigo. A investigação também conta com o apoio da detetive Sara Díaz, interpretada por Fernanda Castillo, que orienta os jovens durante a busca pela verdade.

Além dos perigos do apocalipse, a trama acompanha as inseguranças de Archie, seus sentimentos por Brenda e a tentativa de assumir o controle da própria vida. A possibilidade de se transformar definitivamente em um zumbi funciona como um impulso para que o protagonista enfrente seus medos e tome decisões que antes pareciam impossíveis.

Terror e comédia dividem espaço na trama

Em vez de apostar apenas no suspense tradicional das histórias de mortos-vivos, Prefiro a Morte combina horror, humor ácido, romance adolescente e situações deliberadamente absurdas.

A produção também utiliza o apocalipse como ponto de partida para discutir questões relacionadas à juventude, como o medo do futuro, a sensação de não pertencer a um grupo e a dificuldade de lidar com as próprias emoções.

Visualmente, a série aposta em uma atmosfera inspirada no cinema de terror de baixo orçamento dos anos 1980, com luzes neon, cenários urbanos decadentes e uma trilha sonora marcada pelo punk rock e pelo indie. Esses elementos ajudam a construir o ritmo acelerado e o espírito irreverente da história.

O elenco inclui ainda Luis Fernando Peña, Armando Hernández, Sherlyn, Nashla Aguilar, Leonardo Ávila, Tiaré Scanda, Alfonso Borbolla e Esmeralda Soto.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de terror inusitadas, comédia sombria e histórias adolescentes que fogem do convencional, Prefiro a Morte pode ser uma opção para renovar a lista de séries do Prime Video.

A mistura de zumbis, amizade, primeiro amor e conflitos pessoais oferece uma abordagem diferente para o gênero, enquanto os episódios curtos facilitam o acompanhamento ao longo da semana.

Com apenas oito capítulos de aproximadamente 30 minutos, a produção pode ser uma escolha para quem deseja começar uma nova série neste domingo e continuar a maratona nos dias seguintes, sem precisar reservar muitas horas de uma só vez.