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7 filmes de ação com presidentes em perigo para ver antes das eleições

Produções colocam presidentes no centro de situações extremas e prometem tensão do início ao fim

Beatriz Santos
Por
Esses filmes são ideais para quem quer se preparar para as eleições com muita adrenalina
Esses filmes são ideais para quem quer se preparar para as eleições com muita adrenalina - Foto: Divulgação

Com as eleições marcadas para este domingo, 4, o clima político também pode virar tema de uma boa maratona cinematográfica. Longe das urnas, sete filmes de ação colocam presidentes no centro de ataques, sequestros e conspirações que ameaçam mudar o destino de uma nação.

De invasões à Casa Branca a operações de resgate em pleno voo, as produções exploram o que acontece quando as autoridades mais poderosas do mundo se tornam alvos. Em meio a perseguições e decisões sob pressão, agentes de segurança e os próprios chefes de Estado precisam lutar para sobreviver.

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A lista reúne títulos que atravessam diferentes épocas do cinema, com nomes como Harrison Ford, Gerard Butler e Viola Davis em histórias que misturam ação, suspense e ameaças à segurança presidencial. Há opções para quem prefere tramas ambientadas nos corredores do poder e também para quem gosta de acompanhar missões perigosas longe da sede do governo.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com sete filmes de ação para assistir antes das eleições e entrar no clima das disputas pelo poder na ficção. Confira os títulos, conheça as histórias e descubra onde assistir a cada produção.

7 filmes para maratonar antes das eleições

Invasão à Casa Branca (2013)

Cena de Invasão à Casa Branca
Cena de Invasão à Casa Branca - Foto: Divulgação

Mike Banning (Gerard Butler) é um dedicado agente do Serviço Secreto americano responsável por proteger o presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e sua família. Depois de um acidente que resulta na morte da primeira-dama, Margaret (Ashley Judd), ele é afastado das funções de campo e passa a trabalhar em um escritório em Washington.

Dezoito meses depois, terroristas norte-coreanos invadem a Casa Branca, colocando o presidente em perigo. Diante da destruição da equipe de segurança, Mike decide agir por conta própria e se torna a principal esperança para combater os invasores e resgatar Benjamin.

  • Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

O Ataque (2013)

Cena de O Ataque
Cena de O Ataque - Foto: Divulgação

John Cale (Channing Tatum), um ex-militar que sonha em integrar a equipe responsável pela segurança do presidente dos Estados Unidos (Jamie Foxx), não consegue ser aprovado no processo seletivo. Sem saber como contar a notícia à filha, ele decide levá-la para conhecer a Casa Branca.

O passeio, porém, se transforma em um pesadelo quando um grupo paramilitar fortemente armado invade o local. Com o governo mergulhado no caos e o tempo correndo contra os envolvidos, John precisa encontrar uma maneira de proteger a filha e salvar o presidente.

Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

Força Aérea Um (1997)

Cena de Força Aérea Um
Cena de Força Aérea Um - Foto: Divulgação

Durante uma visita à Rússia, o presidente americano, interpretado por Harrison Ford, declara que não cederá às exigências de terroristas. Ao voltar para casa com a família a bordo do avião presidencial, ele se vê diante de uma ameaça que coloca suas convicções à prova.

Partidários de um ditador do Cazaquistão assumem o controle da aeronave e exigem a libertação do líder preso. Caso contrário, ameaçam matar a esposa e a filha do presidente. Isolado em pleno voo, ele precisa decidir como enfrentar os sequestradores sem colocar a família em risco.

  • Onde assistir: Disney+.

Invasão a Londres (2016)

Cena de Invasão a Londres
Cena de Invasão a Londres - Foto: Divulgação

A morte misteriosa do primeiro-ministro britânico reúne líderes mundiais em seu funeral, mas a cerimônia se transforma em uma oportunidade para um ataque coordenado contra autoridades internacionais. Monumentos são ameaçados e governantes de diferentes países passam a correr risco de vida.

Com a ajuda do agente Mike Banning (Gerard Butler), o presidente americano Benjamin Asher (Aaron Eckhart) consegue escapar inicialmente dos ataques. Enquanto tenta sobreviver à perseguição, ele depende da proteção de Mike, ao mesmo tempo que o vice-presidente Trumbull (Morgan Freeman) trabalha para deter o responsável pela operação.

  • Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

Invasão ao Serviço Secreto (2019)

Cena de Invasão ao Serviço Secreto
Cena de Invasão ao Serviço Secreto - Foto: Divulgação

A vida do agente Mike Banning (Gerard Butler) muda completamente quando ele é acusado de conspirar para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Conhecido pela dedicação ao trabalho, ele passa de responsável pela proteção presidencial a principal suspeito de um crime que não cometeu.

Perseguido por outros agentes, Mike precisa fugir enquanto tenta descobrir o que realmente aconteceu. Em uma corrida contra o tempo, ele busca provas para esclarecer a conspiração e impedir que a ameaça contra o presidente tenha consequências ainda maiores.

  • Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

Caçada ao Presidente (2014)

Cena de Caçada ao Presidente
Cena de Caçada ao Presidente - Foto: Divulgação

Depois que o avião presidencial é abatido por terroristas, o presidente dos Estados Unidos (Samuel L. Jackson) fica ferido e perdido em uma região rural da Finlândia. Sem acesso à estrutura de segurança habitual, ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver enquanto os criminosos continuam à sua procura.

Sua sobrevivência passa a depender de Oskari (Onni Tommila), um garoto de 13 anos que está na floresta para provar sua maturidade à família. Armado apenas com arco e flecha, o jovem embarca em uma missão inesperada ao lado do presidente, e os dois precisam unir forças para escapar dos perseguidores.

Onde assistir: grátis no Mercado Play.

G20 (2025)

Cena de G20
Cena de G20 - Foto: Divulgação

Em meio a um dos encontros governamentais mais importantes do mundo, a presidente dos Estados Unidos, Danielle Sutton (Viola Davis), se torna alvo de terroristas que atacam a cúpula do G20, realizada na Cidade do Cabo, na África do Sul. O grupo criminoso pretende roubar dados e informações faciais de autoridades internacionais para manipular mercados e a economia mundial por meio de ferramentas de deepfake.

No meio do ataque, a família da presidente desaparece, enquanto participantes ficam feridos e são feitos reféns. Depois de escapar dos agressores, Sutton precisa recorrer à experiência militar e à capacidade de liderança para proteger os familiares, defender seu país e tentar salvar os líderes mundiais.

  • Onde assistir: Prime Video.
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