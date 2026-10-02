7 filmes de ação com presidentes em perigo para ver antes das eleições

Com as eleições marcadas para este domingo, 4, o clima político também pode virar tema de uma boa maratona cinematográfica. Longe das urnas, sete filmes de ação colocam presidentes no centro de ataques, sequestros e conspirações que ameaçam mudar o destino de uma nação.

De invasões à Casa Branca a operações de resgate em pleno voo, as produções exploram o que acontece quando as autoridades mais poderosas do mundo se tornam alvos. Em meio a perseguições e decisões sob pressão, agentes de segurança e os próprios chefes de Estado precisam lutar para sobreviver.

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A lista reúne títulos que atravessam diferentes épocas do cinema, com nomes como Harrison Ford, Gerard Butler e Viola Davis em histórias que misturam ação, suspense e ameaças à segurança presidencial. Há opções para quem prefere tramas ambientadas nos corredores do poder e também para quem gosta de acompanhar missões perigosas longe da sede do governo.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com sete filmes de ação para assistir antes das eleições e entrar no clima das disputas pelo poder na ficção. Confira os títulos, conheça as histórias e descubra onde assistir a cada produção.

7 filmes para maratonar antes das eleições

Invasão à Casa Branca (2013)

Cena de Invasão à Casa Branca - Foto: Divulgação

Mike Banning (Gerard Butler) é um dedicado agente do Serviço Secreto americano responsável por proteger o presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e sua família. Depois de um acidente que resulta na morte da primeira-dama, Margaret (Ashley Judd), ele é afastado das funções de campo e passa a trabalhar em um escritório em Washington.



Dezoito meses depois, terroristas norte-coreanos invadem a Casa Branca, colocando o presidente em perigo. Diante da destruição da equipe de segurança, Mike decide agir por conta própria e se torna a principal esperança para combater os invasores e resgatar Benjamin.

Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

O Ataque (2013)

Cena de O Ataque - Foto: Divulgação

John Cale (Channing Tatum), um ex-militar que sonha em integrar a equipe responsável pela segurança do presidente dos Estados Unidos (Jamie Foxx), não consegue ser aprovado no processo seletivo. Sem saber como contar a notícia à filha, ele decide levá-la para conhecer a Casa Branca.



O passeio, porém, se transforma em um pesadelo quando um grupo paramilitar fortemente armado invade o local. Com o governo mergulhado no caos e o tempo correndo contra os envolvidos, John precisa encontrar uma maneira de proteger a filha e salvar o presidente.

Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

Força Aérea Um (1997)

Cena de Força Aérea Um - Foto: Divulgação

Durante uma visita à Rússia, o presidente americano, interpretado por Harrison Ford, declara que não cederá às exigências de terroristas. Ao voltar para casa com a família a bordo do avião presidencial, ele se vê diante de uma ameaça que coloca suas convicções à prova.

Partidários de um ditador do Cazaquistão assumem o controle da aeronave e exigem a libertação do líder preso. Caso contrário, ameaçam matar a esposa e a filha do presidente. Isolado em pleno voo, ele precisa decidir como enfrentar os sequestradores sem colocar a família em risco.

Onde assistir: Disney+.

Invasão a Londres (2016)

Cena de Invasão a Londres - Foto: Divulgação

A morte misteriosa do primeiro-ministro britânico reúne líderes mundiais em seu funeral, mas a cerimônia se transforma em uma oportunidade para um ataque coordenado contra autoridades internacionais. Monumentos são ameaçados e governantes de diferentes países passam a correr risco de vida.



Com a ajuda do agente Mike Banning (Gerard Butler), o presidente americano Benjamin Asher (Aaron Eckhart) consegue escapar inicialmente dos ataques. Enquanto tenta sobreviver à perseguição, ele depende da proteção de Mike, ao mesmo tempo que o vice-presidente Trumbull (Morgan Freeman) trabalha para deter o responsável pela operação.

Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

Invasão ao Serviço Secreto (2019)

Cena de Invasão ao Serviço Secreto - Foto: Divulgação

A vida do agente Mike Banning (Gerard Butler) muda completamente quando ele é acusado de conspirar para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Conhecido pela dedicação ao trabalho, ele passa de responsável pela proteção presidencial a principal suspeito de um crime que não cometeu.



Perseguido por outros agentes, Mike precisa fugir enquanto tenta descobrir o que realmente aconteceu. Em uma corrida contra o tempo, ele busca provas para esclarecer a conspiração e impedir que a ameaça contra o presidente tenha consequências ainda maiores.

Onde assistir: Prime Video, por meio de assinatura de complemento.

Caçada ao Presidente (2014)

Cena de Caçada ao Presidente - Foto: Divulgação

Depois que o avião presidencial é abatido por terroristas, o presidente dos Estados Unidos (Samuel L. Jackson) fica ferido e perdido em uma região rural da Finlândia. Sem acesso à estrutura de segurança habitual, ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver enquanto os criminosos continuam à sua procura.



Sua sobrevivência passa a depender de Oskari (Onni Tommila), um garoto de 13 anos que está na floresta para provar sua maturidade à família. Armado apenas com arco e flecha, o jovem embarca em uma missão inesperada ao lado do presidente, e os dois precisam unir forças para escapar dos perseguidores.

Onde assistir: grátis no Mercado Play.

G20 (2025)

Cena de G20 - Foto: Divulgação

Em meio a um dos encontros governamentais mais importantes do mundo, a presidente dos Estados Unidos, Danielle Sutton (Viola Davis), se torna alvo de terroristas que atacam a cúpula do G20, realizada na Cidade do Cabo, na África do Sul. O grupo criminoso pretende roubar dados e informações faciais de autoridades internacionais para manipular mercados e a economia mundial por meio de ferramentas de deepfake.



No meio do ataque, a família da presidente desaparece, enquanto participantes ficam feridos e são feitos reféns. Depois de escapar dos agressores, Sutton precisa recorrer à experiência militar e à capacidade de liderança para proteger os familiares, defender seu país e tentar salvar os líderes mundiais.