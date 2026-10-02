Filme da Netflix bate 136 milhões de views e vira fenômeno em 2026

Na Netflix, alguns filmes conseguem prender a atenção logo nos primeiros minutos, e um dos grandes sucessos de 2026 mostra como uma investigação cheia de suspeitas pode transformar uma sessão despretensiosa em uma experiência de tensão até o fim.

Lançado em janeiro, Dinheiro Suspeito alcançou 41,6 milhões de visualizações na semana de estreia e acumulou mais de 136 milhões entre janeiro e junho, consolidando seu espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma no primeiro semestre.

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Com Matt Damon e Ben Affleck à frente da história, o longa aposta em uma equipe de policiais de Miami que encontra uma quantia milionária em um esconderijo abandonado. O que deveria ser uma operação policial acaba dando início a uma disputa marcada pela desconfiança, colocando em dúvida as verdadeiras intenções de quem participa da investigação.

Para quem quer aproveitar o dia, fugir do tédio e encontrar algo envolvente para assistir no sofá, a produção pode ser uma opção. Com 115 minutos de duração, o filme entrega uma trama de suspense e ação policial que não exige horas de disponibilidade e mantém o mistério sobre quem está falando a verdade.



O desempenho também chama a atenção: Dinheiro Suspeito terminou o primeiro semestre de 2026 como o segundo filme mais assistido mundialmente na Netflix, ficando atrás apenas de Máquina de Guerra.

O que explica o sucesso do filme na Netflix?

Lançado em 16 de janeiro de 2026, o longa registrou 136,1 milhões de visualizações entre janeiro e junho, segundo o relatório semestral da Netflix. O número colocou a produção à frente de títulos como Como Mágica, com 130,8 milhões, e O Jogo do Predador, que chegou a 129 milhões de visualizações.

A estreia já havia indicado o potencial do suspense. Com 41,6 milhões de visualizações na primeira semana, o filme liderou mundialmente entre as produções de língua inglesa e teve a maior estreia de um longa na plataforma desde Um Maluco no Golfe 2, de acordo com os dados divulgados pela Netflix.

O cálculo de visualizações considera o total de horas assistidas dividido pela duração de cada título. Dessa forma, a plataforma procura comparar produções de durações diferentes sem favorecer automaticamente os filmes mais longos.

Matt Damon e Ben Affleck protagonizam trama de corrupção

Em Dinheiro Suspeito, Matt Damon interpreta o tenente Dane Dumars, enquanto Ben Affleck dá vida ao detetive JD Byrne. Os dois policiais se veem envolvidos em uma situação delicada depois que uma equipe encontra US$ 20 milhões escondidos em uma residência abandonada durante uma operação em Miami.

A descoberta muda a dinâmica entre os agentes. À medida que as autoridades tomam conhecimento do dinheiro, surgem dúvidas sobre a lealdade dos integrantes da equipe e sobre quem pretende seguir os procedimentos legais ou aproveitar a situação em benefício próprio.

A produção combina investigação criminal, corrupção e conflitos internos, mantendo o espectador diante de uma pergunta central: em quem é possível confiar quando todos têm algo a perder?

A história foi inspirada em uma operação policial real na região de Miami, na qual agentes encontraram milhões de dólares em uma residência investigada por possíveis ligações com o tráfico de drogas. O filme, entretanto, utiliza o episódio como ponto de partida para desenvolver uma trama fictícia sobre corrupção e desconfiança.

Química entre os protagonistas sustenta o suspense

A parceria entre Damon e Affleck é um dos elementos centrais do longa. Amigos desde a juventude, os atores já dividiram projetos como Gênio Indomável, O Último Duelo e Air: A História por Trás do Logo. Em Dinheiro Suspeito, eles também participam da produção por meio da Artists Equity, empresa criada pela dupla.

Damon conduz boa parte da tensão ao interpretar um personagem cuja confiabilidade permanece em dúvida. Seu tenente é agressivo, arrogante e carismático, características que dificultam a tarefa de determinar se ele está tentando controlar a situação ou se esconde intenções perigosas.

Affleck, por sua vez, interpreta um policial impulsivo e rebelde. O contraste entre os dois personagens alimenta os conflitos e ajuda a manter a investigação em movimento, com alianças que podem mudar conforme novas informações vêm à tona.

O elenco de apoio também reúne nomes conhecidos, como Kyle Chandler, Teyana Taylor, Steven Yeun, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno e Scott Adkins. Chandler ganha destaque como um agente da DEA, enquanto os demais personagens ampliam as possibilidades de suspeita dentro da narrativa.

Reviravoltas mantêm o mistério até o desfecho

O filme aposta na estrutura dos thrillers policiais clássicos, em que cada descoberta pode alterar a interpretação dos acontecimentos anteriores. Em vez de depender exclusivamente de grandes sequências de ação, a história constrói boa parte da tensão por meio dos diálogos, das suspeitas e dos conflitos entre os personagens.

As reviravoltas mantêm a investigação em aberto, enquanto o destino dos US$ 20 milhões se torna um motivo para que os envolvidos coloquem as próprias alianças à prova. O roteiro conduz a narrativa até uma revelação final que procura amarrar os principais mistérios apresentados ao longo da trama.

Embora a ação não alcance sempre a mesma intensidade sugerida pela atmosfera de perigo, o confronto psicológico entre os protagonistas ajuda a sustentar o interesse. A ideia de que o longa é baseado em fatos reais funciona principalmente como ponto de partida, já que a história desenvolve livremente os acontecimentos para construir seu suspense.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense e ação policial com investigações, personagens ambíguos e reviravoltas. Dinheiro Suspeito encontra na parceria entre Matt Damon e Ben Affleck seu principal atrativo e usa o mistério em torno dos US$ 20 milhões para colocar a confiança entre os policiais no centro da história.

Com 115 minutos, o longa também é uma alternativa para quem quer assistir a um filme completo sem reservar uma tarde inteira para a sessão. O ritmo é sustentado pela investigação e pelas disputas entre os personagens, ainda que algumas sequências de ação não correspondam totalmente à tensão construída.

O sucesso de audiência em 2026 demonstra o alcance que a produção conquistou na Netflix. Para quem procura um policial envolvente para assistir no sofá e fugir do tédio, o filme reúne mistério, corrupção e um duelo entre dois protagonistas que mantém a dúvida sobre as verdadeiras intenções dos personagens até o fim.

Veja o trailer!