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Melhor série de ficção científica da história retorna ao Prime Video
Clássico da ficção científica, a série que se tornou um fenômeno está de volta ao streaming
Uma das séries mais influentes da ficção científica na televisão está de volta ao catálogo do Prime Video.
Com 11 temporadas disponíveis, Arquivo X oferece ao público a oportunidade de revisitar as investigações de Fox Mulder e Dana Scully, dois agentes do FBI que desafiam explicações convencionais ao investigar fenômenos inexplicáveis, conspirações governamentais e possíveis contatos com extraterrestres.
Lançada em 1993, a produção marcou época ao combinar ficção científica, terror, suspense e drama policial. Agora, enquanto os episódios antigos voltam a ganhar espaço no streaming, uma nova versão da história começa a tomar forma sob o comando de Ryan Coogler, conhecido por trabalhos como Pantera Negra e Creed.
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11 temporadas de Arquivo X estão disponíveis no Prime Video
Criada por Chris Carter, Arquivo X acompanhou uma dupla de investigadores com visões opostas sobre o desconhecido. Enquanto Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, acredita em atividades paranormais e teorias conspiratórias, Dana Scully, vivida por Gillian Anderson, adota uma postura cética e procura explicações científicas para os casos.
A dinâmica entre os protagonistas se tornou um dos principais atrativos da produção. Designados para investigar ocorrências inexplicáveis, os agentes se deparam com histórias envolvendo extraterrestres, fenômenos sobrenaturais e conspirações que chegam aos mais altos escalões do governo americano.
O formato também ajudou a consolidar a identidade da série. Ao mesmo tempo que desenvolvia uma trama central sobre conspirações e segredos, a produção apresentava novos mistérios a cada episódio, no modelo conhecido como "monstro da semana".
A combinação permitiu explorar diferentes vertentes do gênero sem abandonar os arcos narrativos que acompanhavam os personagens ao longo das temporadas.
A série que influenciou produções de ficção científica
O impacto de Arquivo X ultrapassou os limites de sua própria história. A produção ajudou a estabelecer referências para séries como Lost, Supernatural, Fringe, Bones e Buffy, que também exploraram mistérios, investigações e elementos sobrenaturais em diferentes formatos.
Parte desse legado está na maneira como a série transformou teorias conspiratórias em combustível para narrativas televisivas.
Temas como a Área 51, a possibilidade de vida extraterrestre e o envolvimento do governo americano em acontecimentos inexplicáveis alimentavam os episódios e incentivavam o público a formular suas próprias hipóteses.
A ambientação também contribuiu para a identidade visual da produção. As primeiras temporadas foram gravadas em Vancouver, no Canadá, onde as florestas e as paisagens ajudaram a construir a atmosfera de suspense.
A série ainda contou com a participação de Vince Gilligan, que trabalhou em diversos roteiros antes de alcançar reconhecimento por Breaking Bad.
O universo da produção se expandiu para além da televisão. Além das nove temporadas da exibição original, a franquia ganhou dois filmes, uma série derivada e publicações em quadrinhos, ampliando as histórias e os personagens apresentados na trama principal.
Mulder e Scully são o coração de Arquivo X
Embora os mistérios fossem fundamentais para o sucesso da produção, a relação entre os protagonistas se tornou um dos elementos mais marcantes da narrativa.
Mulder carrega o trauma do desaparecimento da irmã durante a infância e acredita que ela foi abduzida por extraterrestres. Essa experiência ajuda a explicar seu interesse pelos Arquivos X e sua disposição para investigar acontecimentos que outros agentes consideram absurdos.
Scully, por sua vez, é médica legista e foi designada para acompanhar o trabalho do parceiro, inicialmente com a função de questionar suas teorias e buscar explicações racionais. Ao longo da história, porém, suas certezas são colocadas à prova diante de casos que desafiam sua compreensão científica.
O contraste entre os dois sustenta boa parte da narrativa. Enquanto Mulder procura evidências de que existe algo além do que pode ser explicado, Scully tenta encontrar respostas concretas. A convivência entre os agentes também desenvolve uma ligação afetiva que ganha novos contornos com o avanço da trama.
Outro personagem importante é o Homem Fumante, também conhecido como Canceroso. Interpretado por William B. Davis, o antagonista aparece desde a primeira temporada e se torna uma figura central nos conflitos envolvendo os protagonistas.
Por que Arquivo X passou por mudanças ao longo das temporadas?
A trajetória da produção também foi marcada por transformações nos bastidores. A partir da sexta temporada, as gravações deixaram Vancouver e foram transferidas para Los Angeles, período em que a série começou a enfrentar uma queda de audiência e mudanças em sua condução narrativa.
Na oitava temporada, David Duchovny deixou de participar regularmente da produção, após divergências com a Fox e em busca de novas oportunidades profissionais.
A história introduziu o agente John Doggett, interpretado por Robert Patrick, que passou a trabalhar ao lado de Scully. A agente Monica Reyes, vivida por Annabeth Gish, também foi incorporada à trama.
A franquia chegou ainda aos cinemas. O primeiro filme baseado na série foi lançado entre a quinta e a sexta temporadas, sob direção de Chris Carter. Em 2008, uma segunda produção cinematográfica chegou às telas, dando continuidade ao universo dos agentes do FBI.
Mesmo com as mudanças no elenco e na narrativa, Arquivo X manteve seu lugar na história da televisão. A série ajudou a consolidar um modelo de ficção que combina histórias independentes com mistérios de longa duração, além de estimular debates e teorias entre os fãs.
Nova série de Arquivo X está a caminho
O retorno de Arquivo X ao streaming acontece enquanto uma nova produção inspirada na franquia avança sob o comando de Ryan Coogler. O projeto propõe uma nova dupla de agentes do FBI, com personalidades diferentes, encarregada de investigar ocorrências inexplicáveis.
A sinopse apresenta a premissa da nova história: "Dois agentes do FBI, com carreiras brilhantes, mas personalidades radicalmente diferentes, formam um laço inesperado quando são designados para uma divisão há muito desativada dedicada a casos envolvendo fenômenos inexplicáveis."
Gillian Anderson já leu o roteiro e comentou sobre o projeto durante a Awesome Con, realizada no início de 2026. A atriz demonstrou entusiasmo com a proposta e pediu que o público esteja aberto à nova abordagem.
"Coogler é um cara ótimo e muito talentoso. Ele fez um trabalho fantástico com o episódio piloto. Eu peço que vocês mantenham a mente aberta e deem uma chance, porque vai ser incrível. É algo diferente. É diferente e é especial, então deem uma chance", disse ela durante o evento.
Ainda não há previsão de estreia para a nova série. A expectativa é que a produção chegue ao Brasil pelo Disney+, sob o selo Hulu.
Enquanto o novo projeto não ganha uma data de lançamento, as 11 temporadas disponíveis no Prime Video permitem revisitar a trajetória de Mulder e Scully e acompanhar os mistérios que transformaram Arquivo X em uma referência da ficção científica televisiva.