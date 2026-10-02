Série escondida na Netflix com 5 episódios ideal para sexta (02/10)

Finalmente é sexta-feira, 2, e, com o fim de semana batendo à porta, surge a oportunidade de desacelerar, preparar a pipoca e mergulhar em uma história cheia de mistérios.

Para quem quer aproveitar o tempo livre sem começar uma série com dezenas de episódios, a Netflix guarda uma produção que acabou esquecida desde seu lançamento em 2022, mas merece ser revisitada: Traição, minissérie britânica que mistura suspense, espionagem e conspirações internacionais.

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Com apenas cinco episódios de aproximadamente 42 minutos cada, a produção é ideal para quem procura uma maratona enxuta, de pouco mais de três horas.

Estrelada por Charlie Cox, conhecido por interpretar o Demolidor, a trama acompanha um agente de inteligência cuja ascensão profissional se transforma em uma disputa perigosa, colocando em dúvida sua lealdade e ameaçando a segurança de sua própria família.



Uma promoção inesperada muda tudo

A história de Traição começa com um acontecimento que abala o serviço de inteligência britânico MI6. Sir Martin Angelis, diretor da agência interpretado por Ciarán Hinds, sofre um envenenamento e precisa se afastar do cargo.

Com a saída repentina do superior, Adam Lawrence (Charlie Cox) assume a liderança da instituição. Apesar de ter uma carreira promissora, o agente é considerado jovem e pouco experiente para a posição, o que gera questionamentos sobre sua capacidade de comandar operações delicadas.

A situação se torna ainda mais complicada quando Adam passa a ser suspeito de trabalhar como agente duplo. Enquanto tenta descobrir quem está por trás do atentado contra seu antigo chefe, ele precisa lidar com uma conspiração que ameaça destruir sua reputação.

O retorno de uma espiã coloca tudo em risco

Um dos principais elementos da trama é Kara Yusova, espiã russa interpretada por Olga Kurylenko. Ela não é uma desconhecida para Adam: os dois compartilham um passado pessoal e profissional ligado a uma missão realizada em Baku, 15 anos antes.

O reencontro faz segredos antigos voltarem à tona e coloca em xeque as escolhas do protagonista. À medida que novas informações aparecem, fica cada vez mais difícil distinguir aliados de inimigos em meio aos interesses de diferentes organizações de inteligência.

A trama também apresenta Dede (Tracy Ifeachor), uma agente da CIA cuja presença amplia o jogo de interesses internacionais. Com diferentes personagens escondendo informações, a minissérie aposta na desconfiança e nas reviravoltas para manter o suspense ao longo dos capítulos.

A família de Adam também entra na mira

Os riscos enfrentados pelo protagonista não ficam restritos ao ambiente profissional. Sua esposa, Maddy, interpretada por Oona Chaplin, começa a perceber mudanças em seu comportamento e passa a investigar o que está acontecendo.

Ex-militar, ela precisa lidar com as ameaças que atingem a família e com a possibilidade de que o marido esteja escondendo informações importantes. Aos poucos, a confiança entre os dois é colocada à prova, enquanto os filhos também ficam expostos aos perigos da conspiração.

A produção combina, assim, o suspense político com conflitos pessoais. A investigação sobre o atentado inicial se mistura às relações familiares, fazendo com que as consequências das decisões de Adam ultrapassem os limites da agência.

Uma joia escondida no catálogo da Netflix

Lançada no fim de 2022, Traição chegou ao catálogo da Netflix com uma trama de espionagem internacional, mas acabou perdendo espaço na lembrança do público com o passar do tempo. Para quem ainda não conhece a produção, essa pode ser uma oportunidade de descobrir uma minissérie que ficou escondida entre as opções da plataforma.

A narrativa muda de perspectiva ao longo dos episódios e amplia o espaço de diferentes personagens. O passado de Kara ganha importância, enquanto Maddy passa a desempenhar um papel mais ativo na busca por respostas. Essas mudanças ajudam a manter a dúvida sobre quem está dizendo a verdade.

Além das conspirações, a série investe em cenas de ação, confrontos e perseguições. A combinação de segredos de Estado, agentes infiltrados e conflitos familiares sustenta uma história que busca surpreender o espectador até o desfecho.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de tramas de suspense e crime, especialmente histórias de espionagem com agentes duplos, conspirações e personagens cujas intenções permanecem incertas.

Com cinco episódios de aproximadamente 42 minutos, Traição permite acompanhar toda a história em pouco mais de três horas, sem exigir o compromisso de uma série longa. É uma alternativa para quem quer aproveitar a sexta-feira para começar e terminar uma produção no mesmo dia.

Embora tenha sido lançada em 2022 e acabado esquecida por parte do público, a minissérie continua sendo uma opção para quem procura suspense, ação e mistérios no catálogo da Netflix.