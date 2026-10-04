Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

Novo filme no TOP 10 da Netflix vai te emocionar neste domingo (04/10)

Produção acompanha dois desconhecidos que encontram um no outro a possibilidade de recomeçar

Beatriz Santos
Por
Filme emocionante é uma das novidades da Netflix
Filme emocionante é uma das novidades da Netflix - Foto: Divulgação

O domingo é uma oportunidade para desacelerar, aproveitar o tempo livre e mergulhar em uma história emocionante. Para quem procura um filme capaz de despertar sentimentos e mostrar como encontros inesperados podem transformar vidas, a Netflix acaba de ganhar uma novidade que merece entrar na lista de opções para assistir em casa.

Cartas de Redenção chegou à plataforma em 2026 e já se tornou um sucesso absoluto no TOP 10. Dirigido, escrito e produzido por Tyler Perry, o longa aposta em uma trama de romance e drama urbano para abordar temas como recomeços, confiança e superação.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Série de investigação da Netflix alcança 100% de aprovação da crítica
Série de investigação da Netflix alcança 100% de aprovação da crítica imagem

SUCESSO ABSOLUTO

Minissérie de sucesso da Netflix soma 629 milhões de horas assistidas
Minissérie de sucesso da Netflix soma 629 milhões de horas assistidas imagem

COINCIDÊNCIA?

Tubarão é avistado em rua alagada e lembra filme no TOP 5 da Netflix
Tubarão é avistado em rua alagada e lembra filme no TOP 5 da Netflix imagem

Com Naomi Baker e Jay Reeves nos papéis principais, a produção reúne um elenco amplo e acompanha duas pessoas com histórias difíceis que encontram uma conexão inesperada.

Filme acompanha romance marcado por segundas chances

A história apresenta Anika, uma mãe solo que enfrenta diariamente dificuldades para sustentar a família e construir um futuro melhor para os filhos. Sua rotina começa a mudar quando ela passa a trocar cartas com Carousel, um homem que deixou a prisão decidido a reconstruir a própria vida.

Mesmo separados pela distância, os dois desenvolvem uma relação baseada em conversas sinceras, experiências dolorosas e na esperança de um novo começo. À medida que compartilham suas vivências, Anika e Carousel encontram apoio um no outro para lidar com os desafios do passado e as dificuldades do presente.

Entre sentimentos, confiança e superação, o vínculo entre os protagonistas se transforma em uma oportunidade de redenção. A narrativa explora como duas pessoas com trajetórias distintas podem encontrar forças para seguir em frente e construir novas possibilidades.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão

O filme tem Naomi Baker no papel de Anika e Jay Reeves como o ex-presidiário que se aproxima da protagonista. A produção também conta com outros nomes que ajudam a compor a história.

Confira parte do elenco de Cartas de Redenção:

  • Naomi Baker como Anika;
  • Jay Reeves como Carousel;
  • Tamberla Perry como Cathy;
  • Karen Obilom como Trina;
  • Jasmine Sargent como Lisa;
  • Danielle Moné Truitt como Denise;
  • Cornell Young IV como Donovan;
  • Mike Massa como Officer Shane;
  • Joyce Glenn como Secretary;
  • Justin James Boykin como Carl;
  • Tracey Stephens como Samantha;
  • Andre Hall como Bill;
  • Ahmad Ghafouri como Rami.

Por trás das câmeras, Tyler Perry assina o roteiro, a direção e a produção. O longa integra a parceria criativa do cineasta com a Netflix, que já inclui outros títulos lançados pela plataforma.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas românticas e filmes emocionantes que exploram relações humanas, superação e segundas chances.

Ao acompanhar a aproximação entre Anika e Carousel, Cartas de Redenção apresenta uma história sobre os desafios de reconstruir a própria vida e a importância de encontrar apoio quando tudo parece difícil.

A produção é uma opção para quem procura um drama com romance para assistir no domingo, 4, com personagens que precisam enfrentar o passado enquanto tentam construir um futuro diferente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

filmes Netflix

Relacionadas

Mais lidas