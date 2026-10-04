Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Eleitor pode votar após as 17h? Saiba quem tem direito

Primeiro turno ocorre neste domingo, 4

Agatha Victoria Reis
Por
Votação no Colégio Rotary
Votação no Colégio Rotary - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A Tarde
Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições de 2026 encerra oficialmente às 17h neste domingo, 4. No entanto, os eleitores que já estiverem no local de votação ainda poderão votar. Os mesários distribuem senhas para as pessoas que aguardam o atendimento.

Para os eleitores com a senha, o atendimento continua até que todas as pessoas consigam votar. A senha garante a participação de quem estava na fila até o horário previsto para o encerramento das eleições.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CRIMES ELEITORAIS

Brasil registra mais de 80 crimes eleitorais nas primeiras horas
Brasil registra mais de 80 crimes eleitorais nas primeiras horas imagem

CONFUSÃO

Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora e usa camisa provocando Janja
Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora e usa camisa provocando Janja imagem

APÓS POLÊMICA

Padre Marcelo Rossi faz gesto inesperado e levanta suspeitas sobre voto
Padre Marcelo Rossi faz gesto inesperado e levanta suspeitas sobre voto imagem

Quem chega após o encerramento pode votar?

No caso de eleitores que chegarem no local de prova após o encerramento das 17h e não estiverem na fila não poderão votar.

Diante disso, para quem já estiver na fila às 17h deve continuar no local e seguir as orientações dos mesários. Para realizar a votação não deve estar dentro da cabine de votação antes do horário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições guia do eleitor

Relacionadas

Mais lidas