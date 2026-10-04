Eleitor pode votar após as 17h? Saiba quem tem direito

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O primeiro turno das Eleições de 2026 encerra oficialmente às 17h neste domingo, 4. No entanto, os eleitores que já estiverem no local de votação ainda poderão votar. Os mesários distribuem senhas para as pessoas que aguardam o atendimento.

Para os eleitores com a senha, o atendimento continua até que todas as pessoas consigam votar. A senha garante a participação de quem estava na fila até o horário previsto para o encerramento das eleições.

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Quem chega após o encerramento pode votar?

No caso de eleitores que chegarem no local de prova após o encerramento das 17h e não estiverem na fila não poderão votar.

Diante disso, para quem já estiver na fila às 17h deve continuar no local e seguir as orientações dos mesários. Para realizar a votação não deve estar dentro da cabine de votação antes do horário.