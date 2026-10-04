Filha de Ludmilla surpreende médicos com habilidade inusitada; entenda

Zuri, filha da cantora Ludmilla e da dançarina Brunna Gonçalves, tem chamado a atenção dos pediatras por uma característica que parece acompanhar a história da família: a musicalidade.

Aos 1 ano e 4 meses, a pequena já demonstra interesse por canções, gosta de dançar e surpreende as mães com a facilidade para aprender coisas novas.

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A revelação foi feita por Brunna nas redes sociais. Segundo a dançarina, a filha costuma transformar momentos comuns em oportunidades para cantar e dançar, além de pedir que as músicas sejam colocadas para tocar.

Brunna revela reação dos pediatras à filha

A musicalidade de Zuri não passa despercebida nem durante as consultas médicas. De acordo com Brunna, os profissionais que acompanham a menina frequentemente comentam sobre o interesse dela pela música.

“Toda consulta que eu a levo, os médicos e pediatras falam: ‘Essa criança é muito musical’. Ela ama ouvir música, cantar e dançar. É o tempo inteiro pulando e dançando pra lá e pra cá. Ela pede pra gente colocar música. Se ela vê uma caixinha de som, ela aponta e fala: ‘Lá, lá, lá, lá'”, confidenciou a dançarina.

Para a mãe, a afinidade com o universo artístico não chega a ser uma surpresa. Afinal, Zuri cresce em uma família diretamente ligada à música e à dança. Brunna resumiu a semelhança com as mães ao afirmar que “a fruta não cai longe do pé”.

Filha de Ludmilla também chama atenção pelo aprendizado

Além do interesse pela música, Brunna contou que a filha está em uma fase de descobertas e demonstra facilidade para assimilar o que aprende no dia a dia. A dançarina também destacou a energia da pequena, que já corre pela casa e começa a expressar seus desejos com palavras.

“Ela está em uma fase que está aprendendo tudo. Se falo ‘cachorro’, ela já sabe imitar. Também está muito ativa, correndo e falando: ‘Mamãe, quero ir lá’. Estou amando essa fase”, declara Brunna.

Zuri nasceu nos Estados Unidos após fertilização in vitro

Filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, Zuri nasceu em maio de 2025, nos Estados Unidos. Para realizar o sonho da maternidade, o casal recorreu à fertilização in vitro por meio do método ROPA, sigla para Recepção de Óvulos da Parceira.

Nesse procedimento, Ludmilla doou o óvulo, que foi fecundado com material de um doador anônimo. Em seguida, o embrião foi transferido para o útero de Brunna, que gestou a filha durante nove meses.

O nascimento aconteceu por cesariana, embora Brunna desejasse ter um parto natural. Durante uma viagem a Miami, Zuri ficou sentada na barriga da mãe e, mesmo após tentativas de reposicionamento, não voltou à posição considerada adequada para o parto vaginal. Diante da situação, a família e a equipe médica optaram pela cesárea.