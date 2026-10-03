POLÊMICA
Após maratona de sexo, mulher vende nome do filho por R$ 8 milhões
Bonnie Blue é uma atriz pornô que afirma ter transado com mais de mil homens em um dia
A atriz pornô Tia Billinger, conhecida como Bonnie Blue nas redes sociais, deu à luz recentemente ao seu primeiro filho e tomou a polêmica decisão de vender o nome da criança por 1,2 milhão de libras, cerca de R$ 8,2 milhões, para uma casa de apostas. O acordo foi feito por meio de um leilão on-line e o bebê se chamará BetBolt.
A britânica ganhou fama após afirmar ter participado de uma maratona sexual com mil homens em um único dia, episódio que gerou grande repercussão nas redes sociais. Segundo a influenciadora, o pai do bebê deve ser um dos mais de 400 homens com quem ela fez sexo sem proteção.
“Um estranho me engravidou, e agora um estranho vai poder escolher o nome dele [o filho]”, declarou Bonnie quando descobriu a gravidez.
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A atriz pornô foi criticada por ter vendido o nome do próprio filho, mas afirmou que se trata de uma estratégia financeira para garantir uma vida confortável à criança.
A BetBolt é uma plataforma de cassino on-line que opera por meio de criptomoedas e oferece apostas esportivas.
Recorde de sexo
Bonnie Blue viralizou, em janeiro de 2025, por admitir ter quebrado o recorde mundial de sexo em 12h. A influencer revelou que transou com 1.057 homens nesse espaço de tempo, superando a estrela pornô Lisa Sparks, que teve relações com 919 em um dia.
Em dezembro do mesmo ano, a britânica foi detida em Bali, um dos principais destinos turísticos da Indonésia, por participar de uma gravação de um suposto reality show com temática sexual, que envolvia turistas estrangeiros.