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ELEIÇÕES 2026

Lula ou Flávio Bolsonaro? Saiba em quem os famosos votam em 2026

Cantores, atores e influenciadores digitais declararam votos nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Lula e Flávio Bolsonaro concorrem ao cargo de presidente em 2027
Lula e Flávio Bolsonaro concorrem ao cargo de presidente em 2027 - Foto: Ricardo Stuckert | Charles Vieira

As eleições presidenciais chegaram e diversos famosos fizeram campanha para seus candidatos favoritos nas últimas semanas. Divididos entre Lula e Flávio Bolsonaro, cantores, atores e influenciadores digitais se posicionaram politicamente nas redes sociais.

Do lado esquerdista, nomes como Chico Buarque, Gloria Pires, Caetano Veloso, Xamã, Zeca Pagodinho, Filipe Ret, Baco Exu do Blues, Mel Maia e Gilberto Gil declararam publicamente seu apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

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Um post compartilhado por Mídia NINJA (@midianinja)

Já na direita, Ana Castela, Zezé Di Camargo, Neymar, Leonardo, Jojo Todynho, MC Mirella, Amado Batista, Ana Paula Siebert, Gabriely Miranda e Durval Lélys são favoráveis à campanha de Flávio Bolsonaro.

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Um post compartilhado por Nikolas Ferreira (@nikolasferreiradm)

Confira a lista completa:

Apoiadores de Lula

  • Alice Carvalho - atriz
  • Antonio Pitanga - ator e diretor
  • Agatha Moreira - atriz
  • Babu Santana - ator
  • BK - rapper
  • Caetano Veloso - cantor e compositor
  • Caio Blat - ator
  • Claudia Abreu - atriz
  • Chico Buarque - cantor e compositor
  • Chico César - cantor e compositor
  • Cissa Guimarães - atriz e apresentadora
  • Daniela Mercury - cantora e compositora
  • Danielle Winits - atriz
  • Datena - apresentador e candidato a dep.
  • Delacruz - cantor
  • Debora Bloch - atriz
  • Diogo Nogueira - cantor e compositor
  • Dira Paes - atriz e diretora
  • Emicida - cantor, compositor e rapper
  • Fafá de Belém - cantora e compositora
  • Filipe Ret - rapper
  • Geraldo Azevedo - cantor e compositor
  • Gilberto Gil - cantor e compositor
  • Gloria Pires - atriz
  • Humberto Carrão - ator
  • Jose de Abreu - ator
  • Jota.pê - cantor e compositor
  • Ivete Sangalo - cantora
  • Kleber Mendonça Filho - cineasta e jornalista
  • Letícia Colin - atriz
  • Margareth Menezes - cantora (hoje ministra da Cultura)
  • Maria Bethânia - cantora
  • Marieta Severo - atriz
  • Mel Maia - atriz
  • Russo Passapusso - cantor e compositor
  • Sophie Charlotte - atriz
  • Xamã - rapper e cantor
  • Zeca Pagodinho - cantor e compositor

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Apoiadores de Flávio Bolsonaro

  • Leonardo - cantor
  • Zezé Di Camargo - cantor
  • Amado Batista - cantor
  • Ana Paula Siebert Justus - influenciadora
  • Pietra Bertolazzi - influenciadora
  • Mônica Salgado - jornalista
  • Ana Castela - cantora
  • Neymar Jr. - jogador de futebol
  • Gabriely Miranda - influenciadora
  • Jojo Todynho - cantora e influenciadora
  • MC Mirella - cantora e influenciadora
  • Victor Fasano - ator
  • Durval Lélys - cantor
  • Luiz Bacci - jornalista
  • Netinho - cantor
  • Pablo Marçal - empresário e influenciador
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