ELEIÇÕES 2026
Lula ou Flávio Bolsonaro? Saiba em quem os famosos votam em 2026
Cantores, atores e influenciadores digitais declararam votos nas redes sociais
As eleições presidenciais chegaram e diversos famosos fizeram campanha para seus candidatos favoritos nas últimas semanas. Divididos entre Lula e Flávio Bolsonaro, cantores, atores e influenciadores digitais se posicionaram politicamente nas redes sociais.
Do lado esquerdista, nomes como Chico Buarque, Gloria Pires, Caetano Veloso, Xamã, Zeca Pagodinho, Filipe Ret, Baco Exu do Blues, Mel Maia e Gilberto Gil declararam publicamente seu apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva.
Já na direita, Ana Castela, Zezé Di Camargo, Neymar, Leonardo, Jojo Todynho, MC Mirella, Amado Batista, Ana Paula Siebert, Gabriely Miranda e Durval Lélys são favoráveis à campanha de Flávio Bolsonaro.
Confira a lista completa:
Apoiadores de Lula
- Alice Carvalho - atriz
- Antonio Pitanga - ator e diretor
- Agatha Moreira - atriz
- Babu Santana - ator
- BK - rapper
- Caetano Veloso - cantor e compositor
- Caio Blat - ator
- Claudia Abreu - atriz
- Chico Buarque - cantor e compositor
- Chico César - cantor e compositor
- Cissa Guimarães - atriz e apresentadora
- Daniela Mercury - cantora e compositora
- Danielle Winits - atriz
- Datena - apresentador e candidato a dep.
- Delacruz - cantor
- Debora Bloch - atriz
- Diogo Nogueira - cantor e compositor
- Dira Paes - atriz e diretora
- Emicida - cantor, compositor e rapper
- Fafá de Belém - cantora e compositora
- Filipe Ret - rapper
- Geraldo Azevedo - cantor e compositor
- Gilberto Gil - cantor e compositor
- Gloria Pires - atriz
- Humberto Carrão - ator
- Jose de Abreu - ator
- Jota.pê - cantor e compositor
- Ivete Sangalo - cantora
- Kleber Mendonça Filho - cineasta e jornalista
- Letícia Colin - atriz
- Margareth Menezes - cantora (hoje ministra da Cultura)
- Maria Bethânia - cantora
- Marieta Severo - atriz
- Mel Maia - atriz
- Russo Passapusso - cantor e compositor
- Sophie Charlotte - atriz
- Xamã - rapper e cantor
- Zeca Pagodinho - cantor e compositor
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Apoiadores de Flávio Bolsonaro
- Leonardo - cantor
- Zezé Di Camargo - cantor
- Amado Batista - cantor
- Ana Paula Siebert Justus - influenciadora
- Pietra Bertolazzi - influenciadora
- Mônica Salgado - jornalista
- Ana Castela - cantora
- Neymar Jr. - jogador de futebol
- Gabriely Miranda - influenciadora
- Jojo Todynho - cantora e influenciadora
- MC Mirella - cantora e influenciadora
- Victor Fasano - ator
- Durval Lélys - cantor
- Luiz Bacci - jornalista
- Netinho - cantor
- Pablo Marçal - empresário e influenciador