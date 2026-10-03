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DECLAROU VOTO

Lula ou Flávio Bolsonaro? Pai de Anitta revela em quem vai votar para presidente

Ele declarou seu voto ao mudar a sua foto de perfil em uma rede social

Edvaldo Sales
Por
Anitta e o pai, Mauro Machado
Anitta e o pai, Mauro Machado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pai da cantora Anitta, Mauro Machado, conhecido nas redes sociais como Painitto, revelou, neste sábado, 3, qual será o seu voto para presidente no primeiro turno das eleições, que acontece domingo, 4.

Ele mudou a sua foto de perfil no Instagram para um clique em que aparece ao lado do atual presidente do Brasil e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Na nova foto, Mauro está abraçando o petista e tomando uma cerveja.

Veja o clique:

Mauro Machado, pai de Anitta, ao lado do presidente Lula (PT)
Mauro Machado, pai de Anitta, ao lado do presidente Lula (PT) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

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Após a repercussão, ele se manifestou sobre o apoio e a preocupação com o candidato nas eleições.

Ele comentou na publicação de uma página na rede social e afirmou estar “um pouco receoso” porque as pesquisas “dizem estar apertada a disputa”.

“Os robôs deles (PL) atuando para fomentar a campanha deles. A META e GOOGLE americanas derrubando as campanhas do PT e coligados”, acusou.

“Eu acho que venceremos com boa margem. Caso aconteça e Lula seja eleito em 1° turno, será a desculpa ou motivo de falar que houve fraude nas urnas eletrônicas. Isso me preocupo”, completou.

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anitta eleições no Brasil Lula

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