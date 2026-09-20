Sem Virginia, saiba quem passará a coroa da Grande Rio para Anitta

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Anitta será coroada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio neste domingo, 20, na quadra da agremiação carioca, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No entanto, a tradicional cerimônia de passagem de coroa, que contaria com a presença de Virginia Fonseca, não acontecerá.

De acordo com a equipe da influenciadora, a decisão partiu da nova rainha, e a escola de samba acatou o pedido. No lugar de Virginia, quem entregará a coroa à cantora será Eloína dos Leopardos, considerada a primeira rainha de bateria da história do Carnaval carioca.

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A informação foi divulgada pelo figurinista Walério Araújo. “Anitta maravilhosamente escolheu Eloína dos Leopardos, primeira rainha de bateria, quando ainda não existia essa categoria nas escolas de samba”, disse o figurinista em suas redes sociais.

Quem é Eloína dos Leopardos?

Nascida no Rio de Janeiro, em 1946, Eloína é uma artista, atriz, coreógrafa, produtora e transformista brasileira, amplamente reconhecida como a primeira rainha de bateria da história do Carnaval carioca.

Em 1976, a convite do carnavalesco Joãozinho Trinta, Eloína desfilou à frente dos ritmistas da Beija-Flor de Nilópolis. Ela ocupou o posto de destaque na agremiação de Nilópolis até 1978, período em que a escola conquistou títulos importantes, incluindo o primeiro de sua história.

Por que Virginia não passará a coroa?

No Carnaval de 2026, a influenciadora ocupou o cargo de Rainha de Bateria da escola. No entanto, ela não passará a coroa para Anitta.

Segundo a equipe de Virginia, ela não estará na cerimônia “por escolha da nova rainha”, apesar de ter se colocado à disposição para adequar as datas da escola.

“Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar”, afirmou a equipe da influenciadora em nota.

Veja: