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ENTRETENIMENTO

Murilo Benício constrói piscina que corta a sala e pista de skate em mansão

Residência poderosa conta com um mirante exclusivo para o Cristo Redentor

Luiz Almeida
Por
Murilo Benício tem mansão no Rio
Murilo Benício tem mansão no Rio - Foto: Reprodução / Globo e YouTube

Longe do convencional adotado pela maioria das celebridades, Murilo Benício, de 55 anos, surpreende pelos detalhes arquitetônicos de sua residência no Rio de Janeiro.

Projetada com foco em integração com a natureza e amplas aberturas de vidro, a propriedade aposta em soluções ousadas, com destaque para uma piscina que literalmente atravessa a sala de estar e um mirante exclusivo para o Cristo Redentor.

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Novela da Globo envolve história

A relação do artista com o terreno começou há mais de duas décadas, durante as gravações da novela O Clone, sucesso da TV Globo em 2001.

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Na ocasião, o ator compareceu a um evento profissional realizado em uma propriedade vizinha e ficou fascinado pela vista privilegiada da paisagem carioca.

Anos mais tarde, ele comprou o lote e convocou o arquiteto Miguel Pinto Guimarães para assinar a obra. O desafio era erguer um espaço que traduzisse a busca permanente do ator pela essência da arquitetura e da natureza brasileiras.

Piscina na sala, skate e quarto em contêiner de navio

O desenho estrutural quebra padrões tradicionais da arquitetura residencial:

  • Piscina integrada à sala;
  • Pista de skate no subsolo;
  • Contêiner habitável.

No ponto mais alto da construção, um rooftop foi concebido para funcionar como um mirante particular.

Rodeado pela mata atlântica preservada e com vista frontal para o Cristo Redentor, o espaço é apontado pelo próprio artista como o refúgio perfeito e seu recanto favorito da casa.

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Tags

arquitetura Casa Miguel Pinto Guimarães Murilo Benício piscina pista de skate Rio de Janeiro

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