Murilo Benício constrói piscina que corta a sala e pista de skate em mansão

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Longe do convencional adotado pela maioria das celebridades, Murilo Benício, de 55 anos, surpreende pelos detalhes arquitetônicos de sua residência no Rio de Janeiro.

Projetada com foco em integração com a natureza e amplas aberturas de vidro, a propriedade aposta em soluções ousadas, com destaque para uma piscina que literalmente atravessa a sala de estar e um mirante exclusivo para o Cristo Redentor.

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Novela da Globo envolve história

A relação do artista com o terreno começou há mais de duas décadas, durante as gravações da novela O Clone, sucesso da TV Globo em 2001.

Na ocasião, o ator compareceu a um evento profissional realizado em uma propriedade vizinha e ficou fascinado pela vista privilegiada da paisagem carioca.

Anos mais tarde, ele comprou o lote e convocou o arquiteto Miguel Pinto Guimarães para assinar a obra. O desafio era erguer um espaço que traduzisse a busca permanente do ator pela essência da arquitetura e da natureza brasileiras.

Piscina na sala, skate e quarto em contêiner de navio

O desenho estrutural quebra padrões tradicionais da arquitetura residencial:

Piscina integrada à sala;

Pista de skate no subsolo;

Contêiner habitável.

No ponto mais alto da construção, um rooftop foi concebido para funcionar como um mirante particular.

Rodeado pela mata atlântica preservada e com vista frontal para o Cristo Redentor, o espaço é apontado pelo próprio artista como o refúgio perfeito e seu recanto favorito da casa.