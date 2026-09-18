Ex-galã da Globo é dono de mansão de R$ 250 milhões envolvida em escândalo do Master

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Márcio Garcia teve seu nome envolvido no caso do banqueiro Daniel Vorcaro. O ex-ator da Globo foi apontado como proprietário de uma mansão de R$ 250 milhões, alugada pelo dono do Banco Master para receber um grupo durante o Carnaval de 2025.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Tácio Lorran, do portal Metrópoles, a informação foi adquirida com base em mensagens extraídas do celular de Vorcaro.

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Em uma das conversas, ele identifica um dos hóspedes como “KN”, iniciais que posteriormente foram atribuídas ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além dele, o desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), também é mencionado.

O ex-galã da Globo aparece nas mensagens apenas como dono do imóvel, recebendo aproximadamente R$ 1,45 milhão pelo aluguel de uma semana, que também contou com a presença de um chef de cozinha, garçons e motoristas.

Mansão de Márcio Garcia

Conhecida como a “mansão mais cara do Brasil”, a propriedade foi instalada em um terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados. Já a área construída chega a 2 mil m², com estrutura de sete suítes, 18 banheiros e três cozinhas completas.

O espaço também conta com cinema particular, boate, academia e amplas áreas de convivência. A área externa possui uma piscina equipada com duas raias semi olímpicas, jacuzzi com capacidade para até 10 pessoas, minigolfe, quadra de tênis e campo de futebol.

Toda a residência é climatizada e proporciona uma vista panorâmica para o mar e para a região da Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Há ainda uma horta e áreas destinadas ao lazer e à convivência dos moradores e convidados.

Em 2024, o imovel foi colocado à venda por R$ 250 milhões, mas a venda não seguiu adiante e o local segue como uma das propriedades residenciais mais caras e exclusivas do país.