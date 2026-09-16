Faustão vai voltar para TV? Apresentador deu detalhes da nova fase

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, afirmou que não pretende voltar à televisão após os problemas de saúde que enfrentou nos últimos anos. Ele abordou o assunto em entrevista ao ‘Conversa com Bial’, programa da TV Globo.

O famoso refletiu sobre a carreira, o período em que passou mais tempo no hospital do que em casa e as prioridades que estabeleceu após os quatro transplantes que precisou fazer.

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Faustão, que trabalhou durante 64 anos, afirmou que já fez o que podia e explicou que deseja aproveitar a convivência com a família.

“Eu pensei mais em ficar do que ir, com certeza”, disse ele, ao ser questionado por Pedro Bial sobre as reflexões provocadas pela experiência com as doenças.

O apresentador disse que passou muito tempo internado e que esse período o levou a pensar sobre o futuro e a própria trajetória profissional. “Esse tempo todo passa não um filme, mas várias séries na sua cabeça”, afirmou.

A partir dessa reflexão, ele tomou uma decisão sobre o momento em que encerraria suas atividades.

“Justamente por isso eu pensei bastante e falei ‘o dia que eu parar, eu vou parar mesmo’. É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente. Parar, parar mesmo”, refletiu.

“Fiz o que pude”

Além disso, Faustão fez um balanço das quase sete décadas de trabalho e destacou o que considera ter construído ao longo da carreira.

Eu trabalhei 64 anos. Eu acho que eu fiz o que eu pude, principalmente curtir a família, meus cachorros também que são importantes. Faustão - apresentador

Para ele, o legado profissional é uma das coisas mais valiosas da vida. Ao falar sobre os anos em que se dedicou ao trabalho, destacou a trajetória de profissionais que começaram com ele e chegaram a cargos de direção na emissora.

“Durante esses 33 anos que eu trabalhei na Globo, em especial, eu deixei muitos profissionais que começaram comigo e estão hoje nos principais cargos de direção”, afirmou.

Ademais, o comunicador falou sobre a mudança na rotina depois de passar os últimos três anos mais no hospital do que em casa.

Ele contou que não sente falta de estar constantemente trabalhando e que passou a conviver mais com os familiares. “Sinceramente? Não”, respondeu, ao ser questionado por Bial se estava estranhando a nova fase.

Futuro

Faustão também falou sobre o futuro. Ele pontuou que não tem planos mirabolantes. “Curtir a vida, viajar o máximo que puder, aproveitar, principalmente, a convivência com mulher e filhos”, revelou.

Problemas de saúde

Faustão passou por quatro transplantes entre 2023 e 2025: coração, para tratar insuficiência cardíaca; rim, devido a uma doença renal crônica; fígado e um retransplante renal, após uma infecção e o corpo rejeitar o primeiro órgão transplantado.