Estrela de Avenida Brasil não é convidada para continuação e se pronuncia

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Responsável por interpretar uma das personagens mais queridas de ‘Avenida Brasil’, Cacau Protásio manifestou o desejo de reviver Zezé na continuação da novela de 2012, após uma campanha de fãs pedir o retorno da personagem nas redes sociais.

A atriz se emocionou com a mobilização e destacou a importância do papel em sua carreira. Apesar da expectativa do público, ela ainda não recebeu um convite da Globo para participar da continuação da novela, prevista para estrear em janeiro de 2027.

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“Zezé mora no meu coração”, disse a artista, que também destacou a importância da personagem em sua carreira e o impacto que ela teve na própria vida profissional.

“Isso mexe muito comigo e me deixa extremamente feliz. A Zezé me projetou para todo o Brasil e até para alguns países da Europa”, falou Cacau em entrevista para o jornal Extra.

É um papel que representa um capítulo muito importante da minha história. Foi uma grande oportunidade que a vida me deu, ‘Santa Zezé’. Cacau Protásio - atriz

A atriz disse que, depois da personagem, entendeu “ainda mais a responsabilidade que tinha com a minha profissão e fui buscar me aprimorar, estudar e crescer como artista. Meu coração está quentinho, feliz demais com esse reconhecimento do público”.

Cacau quer voltar ao papel

Cacau admitiu, em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, que quer voltar ao papel. “Uma coisa eu posso dizer: eu nunca escondi de ninguém que gostaria, sim, de voltar a fazer a Zezé. Nunca omiti esse desejo em entrevista nenhuma”, afirmou.

No entanto, apesar da movimentação e do carinho da atriz por Zezé, a participação dela em ‘Avenida Brasil 2’ ainda não foi confirmada.

De acordo com a assessoria de Cacau, a decisão de deixá-la fora da continuação não partiu da atriz e que ela não foi convidada pela direção da novela. A equipe também falou que a ausência de Cacau causou surpresa e tristeza.

Além disso, mencionou uma pesquisa realizada pela emissora, na qual Zezé teria aparecido entre os três personagens mais lembrados pelo público.

Nomes confirmados

Avenida Brasil 2 vai se passar 15 anos depois dos acontecimentos da primeira novela. A história vai mostrar o retorno de Carminha (Adriana Esteves) após um período na prisão, em busca de perdão e de uma reaproximação com a família.

Na continuação, Tufão (Murilo Benício) estará ainda mais bem-sucedido como empresário. O elenco também contará com Débora Falabella, Cauã Reymond e outros nomes que participaram da produção original.

Além dos nomes supracitados, Heloisa Périssé, Karol Lannes, Marcos Caruso, Eliane Giardini e Leticia Isnard também estão confirmados na produção.

O elenco oficial de #AvenidaBrasil2 confirmado pela Globo, notas? https://t.co/zpm4tc9MrM — eplay (@forumeplay) September 15, 2026

A direção artística fica sob responsabilidade de Ricardo Waddington.