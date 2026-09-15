'Avenida Brasil 2' tem elenco confirmado pela Globo

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O elenco de 'Avenida Brasil 2' foi confirmado pela TV Globo nesta terça-feira, 15, nas redes sociais. Entre antigos personagens e novos rostos, a continuação da novela escrita por João Emanuel Carneiro contará com 18 atores.

Cerca de dez artistas que participaram da primeira versão, em 2012, estarão de volta. Entre os confirmados estão Adriana Esteves, Débora Falabella e Murilo Benício. Já os outros oito atores confirmados são novidades na história da trama.

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Avenida Brasil 2 será a nova novela das nove após ‘Quem Ama Cuida’. A trama está prevista para janeiro de 2027.

Elenco de Avenida Brasil 2

Retornarão para a novela, Adriana Esteves que volta dar vida a Carminha, enquanto Débora Falabella retomará ao papel de Nina. Também estão confirmados Murilo Benício e Cauã Reymond que voltam a trama como Tufão e Jorginho.

Outros nomes como Eliane Giardini, Marcos Caruso, Letícia Isnard, Juliano Cazarré, Karol Lannes e Cris Vianna estarão de volta à continuação de Avenida Brasil.

Quem são os novos atores de Avenida Brasil ?

A continuação também contará com novos rostos na história. Entre eles estão Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Thomás Aquino e Thiago Rodrigues, Drico Alves, Ernani Moraes, Ravel Andrade e Roberto Bomfim.

Os detalhes dos novos personagens ainda não foram divulgados pela emissora.

Quem ficará de fora do elenco?

A confirmação da novela reacende os rumores sobre quais atores estarão de volta na próxima novela das nove.

Entre os atores que devem ficar de fora do elenco estão Ísis Valverde, José de Abreu e Marcello Novaes. A novela está prevista para estrear em janeiro de 2027.