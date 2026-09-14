A Fazenda 18: confira lista de possíveis participantes do programa

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Os fãs de realities shows já podem comemorar, pois a 18ª edição de ‘A Fazenda’ começa nesta segunda-feira, 14, às 22h45. Com 26 participantes, o programa da Record TV promete um formato diferente este ano, com 22 peões e 4 visitantes, que ficarão na casa por pouco tempo.

Apesar dos nomes dos participantes só serem divulgados na hora da atração, internautas compartilharam uma suposta lista de integrantes, que variam entre ator, cantor, jornalista, ex-BBB e ex-De Férias Com O Ex.

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Dentre os nomes mais emblemáticos estão Mayk Leão, o jovem que afirmou ter visto ovnis em sua fazenda; Jottapê, ex-cantor de funk e atual cantor gospel; e Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa.

Confira a lista completa:

Adryana Ribeiro: cantora conhecida pelo grupo Adryana e a Rapaziada; Alfredo Amaral: apontado como ex-namorado de Jaquelline; Ana Bruna Ávila: ganhou notoriedade após ser mordida por um tubarão; Ariela Carasso: ex-participante de Casamento às Cegas; Catherine Bascoy: ex-participante de De Férias com o Ex; Daniel Erthal: ator com passagem por Malhação; Darlin Ferrattry: mãe da cantora Lexa; Eduarda Braum: citada na lista como Miss Supranational 2025; Franciele Grossi: ex-participante do BBB e do Power Couple; Gabriel Torres: ex-marido de Mara Maravilha; Giovanna Gold: atriz que interpretou Carmen em Chiquititas; Igor Freitas: ex-participante de De Férias com o Ex; Jonatas Faro: ator; Jottapê: cantor que passou do funk para a música gospel; Lucas Bissoli: médico e ex-BBB; Maíra Charken: apresentadora com passagem pelo Vídeo Show; Mayk Leão: conhecido por divulgar registros de supostos OVNIs; Mônica Fonseca: jornalista conhecida pelo Link Podcast; Murilo Dias: ex-participante de A Grande Conquista; Renata del Bianco: atriz que viveu Vivi em Chiquititas, em 1997; Rene Murad: ex-participante de Largados & Pelados; Rikardo Negro: conhecido como ex-bombeiro do programa da Eliana; Sergio Hondjakoff: ator que interpretou Cabeção em Malhação; Stephanie Gomes: filha de Solange Gomes; Thaíde: rapper; Tina Calamba: ex-BBB.

Prêmio milionário

Em 2026, o reality terá um prêmio de R$ 2 milhões para o vencedor. Já os outros R$ 500 mil serão distribuídos entre os participantes durante as provas e dinâmicas ao longo da temporada.