Ex-BBB famosa será uma das apresentadoras da TV Globinho

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A ex-BBB Milena Moreira, conhecida como Tia Milena, anunciou, na quinta-feira, 17, que será uma das apresentadoras da volta da TV Globinho.

Ela resgatou uma foto antiga em que aparece trabalhando como animadora de festas infantis para comemorar a oportunidade.

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O registro da influenciadora foi feito no X, antigo Twitter. Ela escreveu sobre a coincidência de poder participar de um projeto que fez parte de sua própria infância.

“Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na TV”, escreveu Milena.

Ela aproveitou para agradecer à equipe da emissora. “Deixo aqui meus sinceros agradecimentos. Vocês são incríveis. Vem aí... TV Globinho. Sempre foi Deus”, disse.

Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na tv deixo aqui meus sinceros agradecimentos ♥️ vocês são incríveis vem aí.......... Tv globinho. Sempre foi Deus 🥺🙏🏿 https://t.co/Iu4s3ghPBv — Milena (@tiamilenabbb) September 18, 2026

TV Globinho

A volta do programa será pontual e está prevista para o dia 10 de outubro, em uma programação especial relacionada ao Criança Esperança.

Além disso, a atração chega às vésperas do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

A atração original saiu definitivamente da grade diária da emissora em 2015, depois de diferentes fases e mudanças de horário.