Anitta assume posto deixado por Virginia e é coroada rainha de bateria

Anitta foi coroada oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027 neste domingo, 20. A cantora foi recebida com a quadra lotada pela comunidade da escola, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, durante a programação que também definiu o samba-enredo da agremiação.

A cerimônia que oficializou Anitta no posto teve como responsável pela coroação Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras na função de rainha de bateria no Carnaval brasileiro.

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Em 1976, Eloína foi convidada pelo carnavalesco Joãosinho Trinta para ocupar à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis uma função que ainda não tinha os moldes conhecidos atualmente. Naquele mesmo ano, a escola conquistou o título com o enredo “Sonhar com Rei Dá Leão”.

Anitta fala sobre retorno a Caxias

Recebida com aplausos pelos integrantes e pela comunidade da Grande Rio, Anitta falou sobre a emoção de voltar a cantar em Caxias e assumir o posto na escola.

“Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui”, disse.

Cantora também está entre compositoras de samba

Além de ocupar o posto de rainha de bateria, Anitta também participou da disputa pelo samba-enredo da Grande Rio. Ela é uma das compositoras de um dos sambas que chegaram à final, ao lado de Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau.

A cantora assume a função que anteriormente era ocupada por Virginia Fonseca. Ela deixou o posto em agosto, depois de estrear como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2026.