Influencer que divulgou falso teste de DNA de filha de Virgínia promove bet irregular

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O influenciador Marcelo Wilman, conhecido como Marduzinn que publicou um falso teste de DNA envolvendo Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, foi flagrado divulgando uma casa de apostas que não aparece nas 85 empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar apostas de quota fixa no Brasil.

Nos stories publicados nas redes sociais, Marduzinn compartilha links da ano.bet, que levam os seguidores diretamente ao site da plataforma. Ele também responde mensagens com conteúdos promocionais para incentivar novos usuários a fazer apostas.

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1 de 2 Influencer divulga bet irregular | Foto: Reprodução | Redes Sociais

2 de 2 Influencer divulga bet irregular | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Suposta prisão repercutiu nas redes

Dias após a divulgação do falso exame envolvendo Maria Alice, Marduzinn passou a afirmar que havia sido detido. A equipe de Zé Felipe, porém, informou ao jornal Metrópoles que não recebeu qualquer informação sobre uma prisão do influenciador.

A Marduzinn esclareceu a situação em suas redes sociais, onde informou que está solto e em casa e que vai entrar em contato com o seguidores para esclarecer a situação.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na semana passada, o influenciador publicou uma imagem em que aparecia em uma suposta delegacia e disse ter sido levado ao Complexo Penitenciário de Bangu.

A versão apresentada pela equipe dele foi diferente. Segundo a assessoria, Marduzinn foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, para prestar esclarecimentos e acabou sendo liberado.

Mesmo depois da repercussão, o influenciador continuou publicando conteúdos relacionados à suposta prisão.

Falso exame envolvia filha de Virginia

Antes da história sobre a detenção, Marduzinn havia divulgado um suposto teste de paternidade envolvendo Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Na publicação, uma imagem simulava um exame de DNA e indicava Pedro Rezende, youtuber que teve um relacionamento com Virginia entre 2018 e 2020, como pai da criança.

O influenciador ainda compartilhou um suposto comunicado de hospital com a intenção de dar aparência de autenticidade ao exame. As publicações tiveram grande repercussão e passaram de 2,7 milhões de visualizações.

Zé Felipe ameaça tomar medidas judiciais

Zé Felipe reagiu à publicação e pediu que Marduzinn retirasse as informações falsas e se retratasse. O cantor afirmou que poderia recorrer à Justiça caso o influenciador não desmentisse o conteúdo.

“Eu acho que quando você inventa uma mentira sobre uma criança, tenho certeza que é o meu limite. Então, meu amigo, estou sendo bonzinho e vim aqui falar para você desmentir, porque, se não, você vai levar uma entubada e não é a que você gosta”, disse.

Pedro Rezende também comentou o episódio e negou qualquer possibilidade de ser pai de Maria Alice. O youtuber criticou a atitude do influenciador e classificou a publicação como absurda.

“Olha o nível de absurdo que um infeliz chega a fazer para conseguir visualizações”, afirmou.

Pedro ainda relatou que chegou a considerar acionar um advogado contra Marduzinn por causa da publicação.

“A minha vontade era, na hora, parar no acostamento, ligar para o advogado e falar assim: ‘Cara, processa esse cara, porque, pelo amor de Deus’”, declarou.