Xuxa processa ex-paquita por dívida de mais de R$ 26 mil

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A apresentadora Xuxa Meneghel entrou na Justiça contra a ex-paquita Andrea Sorvetão para cobrar R$ 26.289,68 referentes a um dívida de um apartamento localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O imóvel havia sido cedido gratuitamente por Xuxa para que Andrea morasse com o marido e as duas filhas. Segundo o g1, a ação foi protocolada na 22ª Vara Cível da Capital na última quarta-feira, 16.

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O apartamento foi emprestado por meio de um contrato de comodato assinado em janeiro de 2020. Pelo acordo, a família da ex-paquita poderia permanecer no imóvel durante 48 meses sem pagar aluguel.

Dívida envolve condomínio, IPTU e outras despesas

Apesar da isenção do aluguel, o contrato estabelecia que Andrea seria responsável pelos custos relacionados ao apartamento. Entre eles estavam condomínio, IPTU, taxa e seguro contra incêndio, além das contas de luz e gás.

O acordo também determinava que os comprovantes dos pagamentos fossem apresentados mensalmente a Xuxa.

De acordo com a defesa da apresentadora, parte dessas despesas deixou de ser paga entre fevereiro de 2020 e março de 2021. Documentos anexados ao processo apontam que dez cobranças de condomínio e IPTU ficaram pendentes, totalizando R$ 16.276,26 nos valores da época.

Segundo a ação, Xuxa acabou quitando os encargos por meio da administradora responsável pelo imóvel para evitar que os débitos permanecessem em aberto.

Andrea teria realizado somente um pagamento parcial de R$ 1 mil, em maio de 2020, depois de ser cobrada.

Valor chegou a R$ 26,2 mil

Em setembro de 2023, Andrea Sorvetão teria recebido uma notificação extrajudicial sobre a dívida. Na ocasião, conforme a documentação apresentada à Justiça, a administradora calculava o débito em R$ 22.923,74.

Com a incidência de juros e correção monetária, o valor continuou aumentando e chegou a R$ 26.289,68 em julho de 2026.

O que Xuxa pede no processo

Os advogados de Xuxa afirmam que a cobrança não foi feita diretamente pelo condomínio ou pela prefeitura. A apresentadora diz ter arcado com os valores para evitar que as despesas permanecessem pendentes e, agora, busca o reembolso do que pagou.

Pelo contrato firmado entre as duas, os gastos eram de responsabilidade de Andrea Sorvetão.

Além do pagamento da dívida, Xuxa solicita que o valor continue sendo atualizado com juros e correção monetária. A apresentadora também pede o ressarcimento das despesas relacionadas ao processo e dos honorários advocatícios.

Por ter mais de 60 anos, Xuxa ainda solicitou prioridade na tramitação da ação.

Amizade entre Xuxa e Sorvetão ficou para trás

Xuxa e Andrea Sorvetão se conheceram quando a ex-assistente de palco fazia parte do grupo de paquitas da apresentadora.

Com o passar dos anos, porém, as duas se distanciaram. Andrea Sorvetão também não foi convidada para participar da turnê O Último Show da Nave, realizada por Xuxa ao lado de outras ex-paquitas.