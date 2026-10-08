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CNH GRATUITA

Prazo para inscrição no CNH da Gente 2026 termina em breve; saiba detalhes

Projeto garante carteira de habilitação gratuita para baianos

Franciely Gomes
Por
CNH será gratuita para diversos baianos
CNH será gratuita para diversos baianos - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Os baianos que quiserem solicitar uma vaga no programa CNH da Gente 2026 devem ficar atentos ao prazo de inscrição. Promovido pelo governo do Estado da Bahia, o projeto garante a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de maneira gratuita para famílias de baixa renda.

Segundo informações divulgadas pelo portal oficial do governo da Bahia, as inscrições terminam na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro. Elas podem ser feitas através do site, que também contém o edital com os requisitos do programa.

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Vale lembrar que a gratuidade aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto. Caso o contemplado queira se especializar em outras categorias, deverá pagar o valor cheio.

Quais os requisitos para receber a CNH gratuita?

  • Para se tornar um beneficiário do programa, o cidadão deve seguir alguns requisitos exigidos pelo governo da Bahia. Que são:
  • Estar inscrito no CADÚnico com data base até 08/05/2026;
  • Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data do requerimento/inscrição Ser residente e domiciliado nos municípios: Anagé, Barra do Choça, Cândido Sales, Encruzilhada, Tremendal e Vitoria da Conquista
  • Ser penalmente imputável
  • Saber ler e escrever
  • Ser domiciliado no Estado da Bahia
  • Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
  • Possuir carteira de identidade ou equivalente
  • Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH

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Como fazer a inscrição?

Caso preencha todos os requisitos, o candidato ao programa deve abrir o site oficial do governo (www.ba.gov.br) e seguir um passo a passo para sua inscrição.

  1. Se cadastrar no Portal, colocando dados como o CPF e data de nascimento ou através do Portal gov.br;
  2. Acessar a plataforma (“Entrar”) com seu CPF ou senha criada na etapa 1;
  3. Digite na “busca” CNH: Editais: SEADES/DETRAN nº 01/2026 e SEADES/DETRAN nº 02/2026 FAQ - CNH DA GENTE Data: 03/08/2026 – V.3
  4. Selecionar o CARD: CNH DA GENTE;
  5. Clicar Iniciar;
  6. Clicar Etapa 1(inscrição);
  7. Clicar Solicitar;
  8. Selecionar o Edital;
  9. Clicar Avançar;
  10. Preencher os dados da inscrição;
  11. Clicar avançar;
  12. Marcar as auto declarações;
  13. Confirmar inscrição.
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cnh Governo da Bahia

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