Prazo para inscrição no CNH da Gente 2026 termina em breve; saiba detalhes

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Os baianos que quiserem solicitar uma vaga no programa CNH da Gente 2026 devem ficar atentos ao prazo de inscrição. Promovido pelo governo do Estado da Bahia, o projeto garante a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de maneira gratuita para famílias de baixa renda.

Segundo informações divulgadas pelo portal oficial do governo da Bahia, as inscrições terminam na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro. Elas podem ser feitas através do site, que também contém o edital com os requisitos do programa.

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Vale lembrar que a gratuidade aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto. Caso o contemplado queira se especializar em outras categorias, deverá pagar o valor cheio.

Quais os requisitos para receber a CNH gratuita?

Para se tornar um beneficiário do programa, o cidadão deve seguir alguns requisitos exigidos pelo governo da Bahia. Que são:

Estar inscrito no CADÚnico com data base até 08/05/2026;

Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data do requerimento/inscrição Ser residente e domiciliado nos municípios: Anagé, Barra do Choça, Cândido Sales, Encruzilhada, Tremendal e Vitoria da Conquista

Ser penalmente imputável

Saber ler e escrever

Ser domiciliado no Estado da Bahia

Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF

Possuir carteira de identidade ou equivalente

Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH

Como fazer a inscrição?

Caso preencha todos os requisitos, o candidato ao programa deve abrir o site oficial do governo (www.ba.gov.br) e seguir um passo a passo para sua inscrição.