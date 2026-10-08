CNH GRATUITA
Prazo para inscrição no CNH da Gente 2026 termina em breve; saiba detalhes
Projeto garante carteira de habilitação gratuita para baianos
Os baianos que quiserem solicitar uma vaga no programa CNH da Gente 2026 devem ficar atentos ao prazo de inscrição. Promovido pelo governo do Estado da Bahia, o projeto garante a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de maneira gratuita para famílias de baixa renda.
Segundo informações divulgadas pelo portal oficial do governo da Bahia, as inscrições terminam na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro. Elas podem ser feitas através do site, que também contém o edital com os requisitos do programa.
Vale lembrar que a gratuidade aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto. Caso o contemplado queira se especializar em outras categorias, deverá pagar o valor cheio.
Quais os requisitos para receber a CNH gratuita?
- Para se tornar um beneficiário do programa, o cidadão deve seguir alguns requisitos exigidos pelo governo da Bahia. Que são:
- Estar inscrito no CADÚnico com data base até 08/05/2026;
- Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data do requerimento/inscrição Ser residente e domiciliado nos municípios: Anagé, Barra do Choça, Cândido Sales, Encruzilhada, Tremendal e Vitoria da Conquista
- Ser penalmente imputável
- Saber ler e escrever
- Ser domiciliado no Estado da Bahia
- Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
- Possuir carteira de identidade ou equivalente
- Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH
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Como fazer a inscrição?
Caso preencha todos os requisitos, o candidato ao programa deve abrir o site oficial do governo (www.ba.gov.br) e seguir um passo a passo para sua inscrição.
- Se cadastrar no Portal, colocando dados como o CPF e data de nascimento ou através do Portal gov.br;
- Acessar a plataforma (“Entrar”) com seu CPF ou senha criada na etapa 1;
- Digite na “busca” CNH: Editais: SEADES/DETRAN nº 01/2026 e SEADES/DETRAN nº 02/2026 FAQ - CNH DA GENTE Data: 03/08/2026 – V.3
- Selecionar o CARD: CNH DA GENTE;
- Clicar Iniciar;
- Clicar Etapa 1(inscrição);
- Clicar Solicitar;
- Selecionar o Edital;
- Clicar Avançar;
- Preencher os dados da inscrição;
- Clicar avançar;
- Marcar as auto declarações;
- Confirmar inscrição.