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ACB Melhores do Ano: prêmio abre votação para valorizar empresas da Bahia

Inscrições seguem abertas até 23 de novembro; veja como participar

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Lançamento do Prêmio ACB Melhores do Ano | Nicolau Eloy - Sócio do BP Money e presidente da Câmara de Novos Negócios, Isabela Suarez - presidente da ACB e Ricardo Luzbel - vice-presidente de Relações Internacionais da ACB e Sócio do BP Money
Lançamento do Prêmio ACB Melhores do Ano | Nicolau Eloy - Sócio do BP Money e presidente da Câmara de Novos Negócios, Isabela Suarez - presidente da ACB e Ricardo Luzbel - vice-presidente de Relações Internacionais da ACB e Sócio do BP Money - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Com intuito de reconhecer empresas, empresários e lideranças que contribuem para o crescimento da economia baiana, o Prêmio ACB Melhores do Ano, desenvolvido pela Associação Comercial da Bahia (ACB) e o BP Money, foi lançado nesta quinta-feira, 8.

O portal A TARDE participou da cerimônia, que ocorreu no The Latvian Business & Lounge, na Bahia Marina, em Salvador, e reuniu convidados e representantes da iniciativa. O encontro marcou a abertura da votação, que segue até o dia 23 de novembro. Nesta primeira edição, serão 11 categorias contempladas em diferentes setores como:

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  • Agronegócio;
  • indústria;
  • varejo;
  • turismo e gastronomia;
  • tecnologia e inovação;
  • saúde;
  • economia criativa;
  • serviços e financeiro;
  • construção e imobiliário;
  • infraestrutura, energia e serviços industriais;
  • negócio de bairro.

Além disso, também serão reconhecidos o Empresário do Ano, a Empresária do Ano, o Jovem Destaque e uma trajetória escolhida para receber o Troféu Farol, a principal honraria do prêmio. Há ainda o Negócio de Bairro, voltado ao microempreendedor.

"Quando você analisa o tecido econômico do nosso estado, ele é ocupado majoritariamente pelos micro e pequenos empresários. O que a gente sente é que essas histórias não têm tido oportunidade nem espaço para serem contadas", destacou a presidente da ACB, Isabela Suarez, durante entrevista coletiva no evento.

Isabela Suarez - presidente da ACB no lançamento do Prêmio ACB Melhores do Ano
Isabela Suarez - presidente da ACB no lançamento do Prêmio ACB Melhores do Ano - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Entenda o Prêmio ACB Melhores do Ano 2026

A proposta do Prêmio ACB Melhores do Ano é dar visibilidade a negócios e trajetórias que movimentam a economia do estado, destacando aspectos como geração de empregos, inovação, produção e crescimento econômico. A premiação nasce justamente com esse intuito: homenagear a classe empresarial baiana.

Isabela Suarez classificou a estratégia como um convite para que os empresários contem as respectivas histórias, consagrando a importância no desenvolvimento social brasileiro.

"É ele quem gera emprego, é ele quem permite a formalização. E a gente sabe que nada melhor do que uma carteira de trabalho assinada, do que uma renda fixa, para que as pessoas possam conquistar mais oportunidades, viver melhor. Esse prêmio é uma reunião de tudo isso, é uma oportunidade para a gente contar histórias escondidas dos empresários, independente do seu tamanho, independente do seu capital social", enfatizou Suarez.

O prêmio foi idealizado pela BP Money e pela presidência da Câmara de Novos Negócios, coordenada por Nicolau Eloy, com uma ideia de consagrar as histórias de quem, efetivamente, faz a economia girar.

"O empresariado baiano precisa ter muito orgulho daquilo que construiu e conseguir construir um ecossistema ainda mais forte, para a gente atrair investimentos de fora, a gente conseguir melhorar ainda esse ecossistema produtivo do nosso estado. Dessa maneira, o prêmio pode reconhecer eles e, consequentemente, promover as empresas da Bahia", disse Nicolau ao portal A TARDE.

Nicolau Eloy - Sócio do BP Money e presidente da Câmara de Novos Negócios, no lançamento do Prêmio ACB Melhores do Ano
Nicolau Eloy - Sócio do BP Money e presidente da Câmara de Novos Negócios, no lançamento do Prêmio ACB Melhores do Ano - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Vice-presidente de Relações Internacionais da ACB e também sócio da BP Money, Ricardo Luzbel também teve participação ativa na iniciativa.

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Como vai funcionar a votação?

As empresas interessadas podem se inscrever através do site, até 23 de novembro. A participação é gratuita em todas as fases.

A votação será realizada por um colégio eleitoral formado por representantes do setor produtivo, associados da ACB, entidades empresariais, jornalistas e lideranças convidadas. Todos os participantes terão o mesmo peso na apuração.

"Cada entidade e as associação pré-cadastrada ao nosso prêmio tem direito a trazer dois votantes, e esses votantes votam em cada uma das categorias presentes. A gente libera para as entidades, cada entidade de classe já está participando, está atuante dentro de cada setor e, consequentemente, vai ter o conhecimento necessário para votar naquela categoria", explicou Nicolau.

Com o fim da votação, serão definidos 70 finalistas, cinco em cada categoria. Entre 23 de novembro e 10 de dezembro, uma banca avaliará os finalistas e definirá os vencedores, com auditoria independente.

A cerimônia de premiação está prevista para acontecer no dia 10 de dezembro, em Salvador.

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ACB Associação Comercial da Bahia Prêmio ACB Melhores do Ano

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