Rede municipal de Salvador terá feriadão de 4 dias em outubro

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Professores e alunos da rede municipal de Salvador terão um feriadão de quatro dias em outubro.

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) antecipou a comemoração do Dia dos Professores, de 15 para 13 de outubro, unindo a data ao feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

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O folgão serão nas seguintes datas:

Sábado (10 de outubro)

Domingo (11 de outubro)

Segunda-feira (12 de outubro)

Terça-feira (13 de outubro)

As atividades da rede municipal serão retomadas normalmente na quarta-feira, 14.

A antecipação do feriado do Dia dos Professores foi publicada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em portaria no Diário Oficial do Município (DOM).