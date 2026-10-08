EDUCAÇÃO
Rede municipal de Salvador terá feriadão de 4 dias em outubro
Folga para professores e alunos será de 10 a 13; saiba mais
Professores e alunos da rede municipal de Salvador terão um feriadão de quatro dias em outubro.
A Secretaria Municipal de Educação (SMED) antecipou a comemoração do Dia dos Professores, de 15 para 13 de outubro, unindo a data ao feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.
O folgão serão nas seguintes datas:
- Sábado (10 de outubro)
- Domingo (11 de outubro)
- Segunda-feira (12 de outubro)
- Terça-feira (13 de outubro)
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As atividades da rede municipal serão retomadas normalmente na quarta-feira, 14.
A antecipação do feriado do Dia dos Professores foi publicada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em portaria no Diário Oficial do Município (DOM).