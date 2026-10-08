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EDUCAÇÃO

Rede municipal de Salvador terá feriadão de 4 dias em outubro

Folga para professores e alunos será de 10 a 13; saiba mais

Ane Catarine
Por
Professores da rede municipal de Salvador
Professores da rede municipal de Salvador - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Professores e alunos da rede municipal de Salvador terão um feriadão de quatro dias em outubro.

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) antecipou a comemoração do Dia dos Professores, de 15 para 13 de outubro, unindo a data ao feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

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O folgão serão nas seguintes datas:

  • Sábado (10 de outubro)
  • Domingo (11 de outubro)
  • Segunda-feira (12 de outubro)
  • Terça-feira (13 de outubro)

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As atividades da rede municipal serão retomadas normalmente na quarta-feira, 14.

A antecipação do feriado do Dia dos Professores foi publicada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em portaria no Diário Oficial do Município (DOM).

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feriadão outubro Salvador

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