Itabuna promove atendimento especializado e expande suporte a alunos com deficiência

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O suporte aos estudantes com deficiência em Itabuna, no sul da Bahia, foi ampliado com a implementação do programa ‘Itabuna Inclui’. A iniciativa, estabelecida durante a gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), fortalece a formação dos profissionais e integra ações de apoio escolar, atendimento educacional especializado, saúde, acessibilidade e acompanhamento multiprofissional.

Segundo a Prefeitura de Itabuna, em 2026, o programa encaminhou estudantes de nível superior para atuar como monitores nas unidades da rede municipal de ensino. A ação ampliou o acompanhamento de alunos que necessitam de apoio no cotidiano escolar. Atualmente, o ‘Itabuna Inclui’ conta com 310 monitores ativos nos turnos matutino, vespertino e noturno.

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A política de Educação Especial do município, no entanto, vai além do acompanhamento em sala de aula. A rede conta com 107 profissionais e especialistas que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), distribuídos entre Salas de Recursos Multifuncionais, Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), Atendimento Educacional para crianças e adolescentes da Classe Hospitalar (ATEHD), instituições parceiras e serviços de acessibilidade.

“Esse atendimento reúne diferentes áreas e competências. São 57 profissionais nas 52 Salas de Recursos Multifuncionais, além de equipes do Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), que também oferece atendimento educacional especializado na área educacional e serviço oferecido na área da saúde, com psicólogas, assistente social e fonoaudióloga”, informou a Prefeitura, em nota.

Em setembro, a rede realizou a 8ª formação continuada de 180 horas, com conteúdos voltados às diferentes necessidades da Educação Especial.

A estrutura também contempla intérpretes e professores de Libras, além de profissionais vinculados à Central de Intérpretes de Libras de Itabuna (CILITA), que atende a comunidade surda. O município mantém ainda parcerias com instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Núcleo Cuidar, ampliando a rede de suporte oferecida aos estudantes e às famílias.

Em 2026, Itabuna foi selecionada pelo Ministério da Educação (MEC) para integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras do Brasil, no eixo de Diversidade, Inclusão e Equidade.