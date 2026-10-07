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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Itabuna promove atendimento especializado e expande suporte a alunos com deficiência

Iniciativa integra acompanhamento escolar, saúde, acessibilidade e atendimento especializado

Redação
Por Redação
Comemoração aos 30 anos do Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), em 30 de junho de 2026
Comemoração aos 30 anos do Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), em 30 de junho de 2026 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabuna

O suporte aos estudantes com deficiência em Itabuna, no sul da Bahia, foi ampliado com a implementação do programa ‘Itabuna Inclui’. A iniciativa, estabelecida durante a gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), fortalece a formação dos profissionais e integra ações de apoio escolar, atendimento educacional especializado, saúde, acessibilidade e acompanhamento multiprofissional.

Segundo a Prefeitura de Itabuna, em 2026, o programa encaminhou estudantes de nível superior para atuar como monitores nas unidades da rede municipal de ensino. A ação ampliou o acompanhamento de alunos que necessitam de apoio no cotidiano escolar. Atualmente, o ‘Itabuna Inclui’ conta com 310 monitores ativos nos turnos matutino, vespertino e noturno.

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A política de Educação Especial do município, no entanto, vai além do acompanhamento em sala de aula. A rede conta com 107 profissionais e especialistas que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), distribuídos entre Salas de Recursos Multifuncionais, Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), Atendimento Educacional para crianças e adolescentes da Classe Hospitalar (ATEHD), instituições parceiras e serviços de acessibilidade.

“Esse atendimento reúne diferentes áreas e competências. São 57 profissionais nas 52 Salas de Recursos Multifuncionais, além de equipes do Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), que também oferece atendimento educacional especializado na área educacional e serviço oferecido na área da saúde, com psicólogas, assistente social e fonoaudióloga”, informou a Prefeitura, em nota.

Em setembro, a rede realizou a 8ª formação continuada de 180 horas, com conteúdos voltados às diferentes necessidades da Educação Especial.

A estrutura também contempla intérpretes e professores de Libras, além de profissionais vinculados à Central de Intérpretes de Libras de Itabuna (CILITA), que atende a comunidade surda. O município mantém ainda parcerias com instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Núcleo Cuidar, ampliando a rede de suporte oferecida aos estudantes e às famílias.

Em 2026, Itabuna foi selecionada pelo Ministério da Educação (MEC) para integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras do Brasil, no eixo de Diversidade, Inclusão e Equidade.

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