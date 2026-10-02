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EDUCAÇÃO

Bolsa Permanência de Itabuna passa a atender mais estudantes do EJAI

Ampliação contempla 104 novos alunos, que receberão R$ 100 por mês

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Prefeitura de Itabuna concede Bolsa Permanência para mais 104 estudantes do EJAI
Prefeitura de Itabuna concede Bolsa Permanência para mais 104 estudantes do EJAI - Foto: Guthierry Andrade - Secom - PMI

Mais 104 estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) da rede municipal de Itabuna, no Sul da Bahia, foram incluídos na Bolsa Auxílio Permanência, benefício de R$ 100 mensais. A relação dos novos beneficiários foi publicada no Diário Oficial do Município e contempla alunos que atenderam aos critérios previstos na legislação municipal.

Entre as exigências para receber o auxílio estão:

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  • Matrícula regular na modalidade EJAI;
  • Atendimento aos critérios de idade;
  • Ou condição de mãe solo inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
  • Frequência mínima de 75% das aulas;
  • Participação efetiva nas atividades escolares.

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As informações utilizadas para a análise dos estudantes foram encaminhadas pelas unidades da rede municipal de ensino. O pagamento está condicionado à manutenção dos requisitos estabelecidos e é calculado de forma proporcional, considerando a frequência e a participação escolar verificadas no mês anterior.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, estudantes que ainda possuem documentação pendente poderão ter a situação analisada posteriormente, desde que apresentem os documentos necessários para comprovar o atendimento às exigências do programa.

“Continuaremos com uma força-tarefa para que os estudantes do EJAI ainda com documentação pendente possam vir a ser beneficiados, desde que a documentação em análise esteja em ordem para atender às exigências legais”, afirmou o vice-prefeito e secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior.

A relação de beneficiários poderá ser revisada pela Secretaria Municipal da Educação sempre que houver alteração no cumprimento dos critérios. A revisão pode resultar na inclusão, exclusão ou alteração de estudantes.

O pagamento da Bolsa Auxílio Permanência ocorre no décimo dia útil do mês seguinte à comprovação da frequência e da participação escolar. A relação foi homologada pelo prefeito Augusto Castro e pelo secretário municipal da Educação, professor Josué Brandão Júnior. A medida está prevista na Lei Municipal nº 2.718/2025, que estabelece as regras para concessão do benefício.

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Bahia Educação itabuna

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