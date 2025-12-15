Estudantes da EJA lançam jornal escolar em Morro do Chapéu

Jornal MDC YÊDA - Foto: Divulgação

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipalizada Yêda Barradas, localizada em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, lançaram o “Jornal MDC YÊDA”. A iniciativa reúne reportagens, entrevistas, produções textuais e registros fotográficos produzidos pelos próprios alunos, abordando histórias de vida, temas sociais, cultura e acontecimentos do município.

Um dos idealizadores da iniciativa, o professor Jadsonn Oliveira explicou que a criação do jornal foi inspirada a partir de uma formação promovida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Segundo ele, a proposta buscou desenvolver habilidades essenciais, como a leitura, escrita, oralidade, produção textual e análise crítica.

“Cada etapa foi cuidadosamente planejada. Da escolha dos temas à redação das matérias, os alunos participaram ativamente de tudo, sempre com o apoio dos professores. Mais do que aprender a escrever, eles aprenderam a se expressar, a ouvir o outro, a trabalhar em equipe e, principalmente, a valorizar suas próprias histórias”, destacou Jadsonn.

O professor acrescentou que o projeto ganhou ainda mais força ao envolver toda a equipe pedagógica. “Um dos professores já tinha um projeto de jornal escolar engavetado, uma ideia antiga que ainda não tinha saído do papel. A formação trouxe novas ferramentas e metodologias, e acabou sendo o impulso necessário para tirar esse projeto da gaveta. Assim nasceu um trabalho coletivo, criativo e cheio de significado para os alunos da EJA”, explicou.

Trocas e aprendizados

Entre os participantes, a estudante Karolayne Santos, de 28 anos, ressaltou a importância da experiência.

“O projeto foi importante porque permitiu que os alunos se expressassem com liberdade, mostrassem seus talentos e percebessem que cada contribuição tinha valor. A criação do jornal aproximou ainda mais a turma, trouxe aprendizados que vão além da sala de aula e deixou em todos um sentimento de orgulho ao ver o resultado final pronto. Um material feito pelos próprios estudantes, com identidade e significado”, afirmou.

A diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Sílvia Fedulo, destacou que ampliar as condições de aprendizagem dos estudantes da EJA é uma das prioridades da pasta.

“Como é gratificante ver a transposição didática chegando em nossas salas de aula por meio das formações ofertadas aos nossos educadores. Valorizar o conhecimento prévio dos nossos alunos da EJA e ampliar as possibilidades nos campos de leitura, oralidade, produção textul, análise crítica e de escrita é uma forma de respeitar essa clientela que por motivos maiores não puderam prosseguir em seus estudos”.

Já a secretária de Educação, Serjane Guimarães, reforçou a importância das parcerias institucionais para o fortalecimento da rede municipal de ensino.

“Neste primeiro ano na pasta da Educação em Morro do Chapéu, buscamos parcerias importantes para fortalecer a formação de professores em nossa rede. Uma delas é com o A TARDE que tem estabelecido de forma consistente um compromisso com a Educação do nosso município. Prova disso é o belíssimo trabalho realizado pela Escola Municipal Iêda Barradas Carneiro. Agradeço ao A TARDE e em tempo, parabenizo toda a equipe escolar pelo grandioso trabalho que resultou no jornal ora mencionado”, afirmou.

Disponível atualmente para leitura na própria escola, a expectativa da equipe é ampliar ainda mais o alcance do Jornal MDC YÊDA nas redes municipais de ensino de Morro do Chapéu.