Defesa Civil promove aulas sobre mudanças climáticas em Salvador

Estudantes de dez escolas municipais de Salvador, na capital baiana, terão contato com conteúdos sobre mudanças climáticas e prevenção de riscos durante o mês de outubro. A iniciativa faz parte do Programa Defesa Civil na Escola (PDCE), que levará 14 apresentações às unidades de ensino, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades buscam aproximar os estudantes de temas relacionados à gestão de riscos, autoproteção e mudanças climáticas, utilizando situações presentes no cotidiano dos bairros onde vivem. A expectativa é que mais de mil alunos participem das apresentações ao longo do mês.

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O conteúdo é adaptado à realidade de cada comunidade escolar, considerando características e riscos existentes no entorno das unidades. Entre os assuntos abordados estão fenômenos como chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos, além de orientações sobre como reconhecer situações de risco e agir de maneira segura.

“Cada escola tem sua dinâmica, seu entorno e seus riscos específicos. O módulo de mudanças climáticas é adaptado a esse contexto, com linguagem acessível e exemplos concretos do bairro onde os estudantes vivem”, explica Hugo Flávio Júnior, gerente de prevenção da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Criado em 2017, o PDCE já alcançou quase 13 mil alunos em mais de 130 escolas municipais. A proposta é utilizar o ambiente escolar para disseminar conhecimentos que também possam chegar às famílias e às comunidades.

A coordenadora do programa, Livia Melo, destaca que a participação dos estudantes é parte importante das atividades. “Eles participam, fazem perguntas, trazem situações do cotidiano. Isso mostra que a prevenção deixa de ser um tema distante e passa a fazer parte da vida dessas crianças e jovens”.

Atividades começam na próxima semana

A programação começa no dia 7 de outubro, com atividades na Escola Municipal Hilberto Silva, na Calçada; na Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado, em Piatã; e na Escola Municipal 2 de Julho, no Trobogy, esta última com participação de estudantes da EJA.

No dia seguinte, as apresentações passam pelas escolas municipais Alexandre Leal, na Mouraria; Eufrosina Miranda, no Lobato; Padre Norberto, no Alto do Cabrito; e Almirante Ernesto Mourão Sá.

Já no dia 9, o módulo será apresentado nas escolas Leovicia Andrade, no Calabetão, e Iacy Vaz Fagundes, na Federação. A agenda continua no dia 14, na Escola Municipal São Francisco de Assis, em Valéria, e termina no dia 16, na Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, em Castelo Branco.

Além de explicar os efeitos das mudanças climáticas, as atividades também apresentam informações sobre monitoramento meteorológico e alertas. A intenção é ampliar a capacidade dos estudantes de reconhecer sinais de risco e saber como proceder diante de situações de emergência.

“Quando levamos esse conhecimento para as escolas, estamos formando uma rede de pessoas capazes de entender os sinais de risco e agir de forma segura”, afirma Gabriel Pugliese, coordenador do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).