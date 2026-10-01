Estudantes de Simões Filho mostram talento em torneio de robótica

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A Escola Municipal Professora Bárbara Andréa, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, participou do Torneio de Robótica, evento que reúne atividades voltadas à educação, inovação e desenvolvimento tecnológico. A participação dos estudantes marcou uma experiência de aprendizagem prática e de aproximação com o universo da tecnologia.

Para a competição, os alunos passaram por quase um mês de treinamentos. Durante o período de preparação, tiveram contato com conceitos e práticas relacionados à robótica, além de desenvolver habilidades como criatividade, raciocínio lógico, trabalho em equipe e resolução de problemas.

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A experiência proporcionou aos estudantes a oportunidade de aplicar, na prática, conhecimentos adquiridos durante os treinamentos, estimulando a cooperação e a busca por soluções diante dos desafios propostos pela competição.

A participação da escola também demonstrou a importância de iniciativas que ampliam as possibilidades de aprendizagem para além da sala de aula. Ao inserir os estudantes em atividades relacionadas à tecnologia e à inovação, a unidade escolar contribui para a formação de novas habilidades e para o contato com áreas que fazem parte das transformações do mundo contemporâneo.