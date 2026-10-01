Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Estudantes de Simões Filho mostram talento em torneio de robótica

Competição reuniu estudantes em desafios de programação, criatividade e tecnologia

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes da Escola Municipal Professora Bárbara Andréa participam de Torneio de Robótica após período de treinamento intensivo
Estudantes da Escola Municipal Professora Bárbara Andréa participam de Torneio de Robótica após período de treinamento intensivo - Foto: Divulgação / Prefeitura de Simões Filho

A Escola Municipal Professora Bárbara Andréa, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, participou do Torneio de Robótica, evento que reúne atividades voltadas à educação, inovação e desenvolvimento tecnológico. A participação dos estudantes marcou uma experiência de aprendizagem prática e de aproximação com o universo da tecnologia.

Para a competição, os alunos passaram por quase um mês de treinamentos. Durante o período de preparação, tiveram contato com conceitos e práticas relacionados à robótica, além de desenvolver habilidades como criatividade, raciocínio lógico, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

UNIÃO

SESI e Acelen reforçam apoio à educação no Concurso Jovem Jornalista
SESI e Acelen reforçam apoio à educação no Concurso Jovem Jornalista imagem

JOVEM JORNALISTA

CCJJ 2026 reúne secretarias em defesa da educação e da identidade baiana
CCJJ 2026 reúne secretarias em defesa da educação e da identidade baiana imagem

RECONHECIMENTO

Conheça os vencedores do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026
Conheça os vencedores do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026 imagem

A experiência proporcionou aos estudantes a oportunidade de aplicar, na prática, conhecimentos adquiridos durante os treinamentos, estimulando a cooperação e a busca por soluções diante dos desafios propostos pela competição.

A participação da escola também demonstrou a importância de iniciativas que ampliam as possibilidades de aprendizagem para além da sala de aula. Ao inserir os estudantes em atividades relacionadas à tecnologia e à inovação, a unidade escolar contribui para a formação de novas habilidades e para o contato com áreas que fazem parte das transformações do mundo contemporâneo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação simões filho

Relacionadas

Mais lidas