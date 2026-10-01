Conheça os vencedores do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026

“De onde eu venho?” Para 12 estudantes da rede pública da Bahia, a resposta veio em forma de quadrinhos, imagens, opiniões e relatos. Foi por meio dessas narrativas que eles transformaram seus territórios em produções jornalísticas e, na noite desta quarta-feira, 30, tiveram seus trabalhos reconhecidos durante a cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

A cerimônia, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi aberta pela jornalista Jéssica Senra, ao lado da personagem Koanza, interpretada pelo ator e humorista Sulivã Bispo. Na sequência, foram executados o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Bahia.

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Durante a noite de premiação, finalistas e convidados acompanharam uma apresentação da Camerata Joana Angélica dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA), que integrou a programação do evento.

Histórias e leituras do meu lugar no mundo

Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, o CCJJ 2026 reuniu trabalhos em quatro categorias, definidas de acordo com a etapa de ensino. As Tirinhas foram destinadas aos estudantes do Ensino Fundamental I; a Videorreportagem, ao Ensino Fundamental II; o Artigo de Opinião, ao Ensino Médio; e a Crônica, à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além de reconhecer a produção dos estudantes, o concurso também valorizou o papel dos professores orientadores que acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos.

Banca avaliadora reconheceu diferentes olhares sobre os territórios

Ao longo das produções, os participantes foram estimulados a olhar para seus próprios territórios e transformar referências do cotidiano em narrativas autorais. As obras abordaram diferentes aspectos dos lugares onde os estudantes vivem, revelando vínculos com a cultura, a memória, a identidade e o sentimento de pertencimento.

Os trabalhos foram avaliados por uma banca formada por 11 profissionais da comunicação baiana. A análise considerou critérios como originalidade e criatividade, narrativa e coerência, adequação ao tema, clareza, qualidade visual e técnica e domínio da norma-padrão.

A comissão foi formada pelos profissionais: Bruno Pita, coordenador da TV A TARDE; Cau Gomez, artista gráfico e chargista de A TARDE; Délia Coutinho, comunicóloga e coordenadora de comunicação da Fecomércio-BA; Isis Cedraz, coordenadora de Redes Sociais do Grupo A TARDE; Juliana Nobre, head de conteúdo do Massa!; Leonardo Coutinho, editor de Política e Opinião de A TARDE; Luisa Sá Lasserre, jornalista e cronista do Caderno Muito; Marcos Dias, editor do Caderno Muito; Nelson Pretto, mestre em Educação, doutor em Comunicação e professor da Faced/UFBA; Rafael Tiago Nunes, coordenador do Núcleo Digital e Portal A TARDE; Túlio Carapiá, ilustrador e infografista de A TARDE.

Conheça os premiados

Os estudantes e professores orientadores que conquistaram o 1º lugar receberam um iPhone 17 cada. Já os estudantes classificados em 2º lugar ganharam notebooks, enquanto os professores orientadores foram contemplados com hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante. Para o 3º lugar, os estudantes receberam caixas de som JBL, e os professores orientadores ganharam notebooks.

Na categoria Tirinhas, o 1º lugar ficou com Isabella Oliveira Gonçalves Santos, estudante da Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, em Catu, orientada pela professora Geisiane Silva Araújo. O 2º lugar foi conquistado por Gustavo Levi Ribeiro Silva Mirante, da Escola Suzana Maria Guimarães, em Brumado, sob orientação da professora Suze da Silva Aguiar Alves. Já Gustavo Silva dos Santos, do Colégio Municipal Aécio Costa Rêgo, em Ourolândia, ficou com o 3º lugar, orientado pela professora Eriene Rodrigues Alves dos Santos.

Na Videorreportagem, Eloisa Almeida dos Santos, do Centro Educacional Normelio Moura da Costa, em Dias d'Ávila, conquistou o 1º lugar, com orientação do professor Miguel de Jesus Junior. O 2º lugar ficou com Jailza Silva de Souza, da Escola Febronio Pereira Rocha dos Santos, em Seabra, orientada pela professora Déborah Cristina Oliveira Braga. Em 3º lugar, ficou Ezequiel Silva de Almeida Pinheiro, da Escola Municipal Professor Manoel de Almeida Cruz, em Salvador, sob orientação da professora Jaqueline Santos de Souza.

Entre os trabalhos da categoria Artigo de Opinião, o 1º lugar foi de Kauan Teillon de Jesus Santos, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Catu, orientado pela professora Jeane Rios Chian Figueredo. Janine Santos Silva, do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, em Salvador, ficou com o 2º lugar, sob orientação da professora Camila dos Santos Reis. O 3º lugar foi conquistado por Luiz Fernando de Jesus da Silva, do Colégio Estadual de Nova Esperança, em Salvador, orientado pelo professor Domingos Conrado dos Santos Filho.

Na categoria Crônica, Daniele Cristina Santos Bonfim da Hora, da Escola Municipal Cláudio Veiga, em Salvador, conquistou o 1º lugar, com orientação da professora Cátia Valentina Góis dos Santos. O 2º lugar ficou com Maria Elisângela Pena Forte do Sacramento, da Escola Municipal Itamar Oliveira Rodrigues, em Lauro de Freitas, orientada pela professora Najla Meiruce Silva Carneiro. Já Maria da Conceição dos Santos Pereira, da Escola Municipal Julieta Viana, em Candeias, ficou em 3º lugar, sob orientação da professora Marinalva de Souza Cruz Santos.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Neoenergia Coelba e do SESI.