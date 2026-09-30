Marcius Gomes destaca educação como transformação no CCJJ

Uma das autoridades presentes no Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, promovido pelo Programa A TARDE Educação, o secretário da Educação do Estado da Bahia, Marcius Gomes, destacou a importância de apoiar iniciativas que incentivam crianças e adolescentes a produzir conhecimento. A cerimônia, que irá reconhecer doze estudantes da rede pública de ensino da Bahia e seus professores orientadores, acontece nesta quarta-feira, 30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

Questionado sobre a importância de apoiar um evento como esse, o secretário falou da parceria com A TARDE. "As páginas de aprendizagem têm sido uma agenda importante com os 40 municípios, em que a gente reafirma uma série de princípios. O regime de colaboração é uma agenda importante com os municípios da Bahia", afirmou.

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Segundo ele, a educação baiana tem celebrado muitos indicadores, e o Concurso Cultural Jovem Jornalista é reflexo desse movimento. "A educação da Bahia tem celebrado muitos indicadores, e o Concurso Cultural Jovem Jornalista é reflexo também desse grande movimento que a Bahia vem fazendo, não só com os entes públicos, mas também com os parceiros que acreditam que a educação é ferramenta de transformação", disse.

Marcius Gomes avaliou que a juventude baiana tem compreendido esse papel da educação.

"A gente entende que a juventude da Bahia tem compreendido esse pilar de transformação que é a educação. Incentivar a juventude a produzir conhecimento, incentivar a literatura e, acima de tudo, compreender o processo democrático. Esse incentivo aqui é extremamente valoroso", declarou. Ele ressaltou ainda que a tarde reuniu estudantes das redes municipais e da rede estadual, em um encontro que mostra "a capacidade que essa juventude tem de produzir conhecimento e, acima de tudo, de compreender o que é tão importante para este país".

Tecnologia e desafios

Sobre a influência da tecnologia no aprendizado de jovens e adolescentes no futuro, o secretário classificou o tema como um grande desafio. Ele lembrou que o estado tem realidades distintas. "Quando a gente fala de tecnologia, nós temos realidades distintas em todo o estado da Bahia, não só pela sua estrutura territorial, porque a Bahia é muito grande, mas há desafios que vão além do acesso", afirmou.

De acordo com Marcius Gomes, os investimentos do Estado, como a distribuição de tablets e de tecnologia dentro das escolas, ainda não são suficientes para compreender o verdadeiro papel da tecnologia na transformação do processo pedagógico. Ele disse, porém, acreditar muito no debate sobre inteligência artificial e novas tecnologias.

"É um processo incrível, uma construção que vai desde a relação com os professores, na formação de professores, mas também nessa juventude que se antecipa para estimular, dentro da escola e das salas de aula, essas inquietações sobre a tecnologia", completou.

Mensagem aos jovens

Ao ser perguntado sobre a mensagem que deixa aos jovens para incentivar o estudo, o secretário afirmou que aprende muito com a juventude. "Eu aprendo muito mais com essa juventude, que tem nos dado recados. A juventude nos posiciona o tempo todo diante das inquietações contemporâneas, das necessidades de um mundo que possa compreender as suas inquietações e as suas realidades, e nos coloca no lugar de entender como é complexo e circular o processo do conhecimento", disse.

Marcius Gomes destacou que a geração atual tem tido muitas oportunidades, referindo-se principalmente à educação pública da Bahia. Segundo ele, as estruturas das escolas "acendem, estimulam e mexem com a autoestima" dos jovens, que vêm geralmente de populações mais vulneráveis e da classe média baixa.

O secretário concluiu reforçando que a estrutura oferecida pela Bahia a meninos, meninas e famílias baianas tem uma finalidade clara. "Esses investimentos têm um objetivo, uma intencionalidade: a transformação de vidas, e a ferramenta principal é a educação", afirmou.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Neoenergia Coelba e do SESI.