Conheça os finalistas do Concurso Jovem Jornalista 2026

A espera acabou! Já estão disponíveis os nomes dos finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, a iniciativa convidou estudantes e professores das redes estadual e municipais da Bahia a transformar vivências individuais e coletivas em produções jornalísticas, valorizando a criatividade, o senso crítico, o compromisso com a informação e a relação com os territórios onde vivem.

Nesta edição, o concurso recebeu mais de mil inscrições. Após uma avaliação criteriosa, realizada por uma banca formada por 11 profissionais da comunicação, foram selecionadas as três melhores duplas - estudante e professor - de cada uma das quatro categorias, definidas de acordo com a etapa de ensino: Tirinhas, para o Ensino Fundamental I; Videorreportagem, para o Ensino Fundamental II; Artigo de Opinião, para o Ensino Médio; e Crônica, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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A comissão avaliadora foi formada por profissionais renomados da comunicação, sendo:

Bruno Pita, coordenador da TV A TARDE;

Cau Gomez, artista gráfico e chargista de A TARDE;

Délia Coutinho, jornalista e coordenadora de comunicação da Fecomércio-BA;

Isis Cedraz, coordenadora de Redes Sociais do Grupo A TARDE;

Juliana Nobre, head de conteúdo do Massa!;

Leonardo Coutinho, editor de Política e Opinião de A TARDE;

Luisa Sá Lasserre, jornalista e cronista do Caderno Muito;

Marcos Dias, editor do Caderno Muito;

Nelson Pretto, mestre em Educação, doutor em Comunicação e professor da Faced/UFBA;

Rafael Tiago Nunes, coordenador do Núcleo Digital e Portal A TARDE;

Túlio Carapiá, ilustrador e infografista de A TARDE.

Cerimônia de premiação

Agora, estudantes e professores finalistas se preparam para a cerimônia de premiação, que será realizada no dia 30 de setembro de 2026, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

Em cada categoria, as três melhores duplas serão premiadas. Entre os prêmios estão iPhone 17, notebook e caixa de som JBL, além de hospedagem em resort all inclusive para os professores.

Confira a lista de finalistas em ordem alfabética:

Tirinhas

Estudante - Gustavo Levi Ribeiro Silva Mirante

Professor(a) orientador(a) - Suze da Silva Aguiar Alves

Título do trabalho - Meu lugar no mundo

Escola Suzana Maria Guimarães, Brumado

Estudante - Gustavo Silva dos Santos

Professor(a) orientador(a) - Eriene Rodrigues Alves dos Santos

Título do trabalho - De onde venho escrevo: futebol no Sertão

Colégio Municipal Aécio Costa Rêgo, Ourolândia

Estudante - Isabella Oliveira Gonçalves Santos

Professor(a) orientador(a) - Geisiane Silva Araújo

Título do trabalho - Meu lugar tem endereço

Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, Catu

Videorreportagem

Estudante - Eloisa Almeida dos Santos

Professor(a) orientador(a) - Miguel de Jesus Junior

Título do trabalho - Onde encontrei minha voz

Centro Educacional Normelio Moura da Costa, Dias d’Ávila

Estudante - Ezequiel Silva de Almeida Pinheiro

Professor(a) orientador(a) - Jaqueline Santos de Souza

Título do trabalho - Choque de realidade

Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, Salvador

Estudante - Jailza Silva de Souza

Professor(a) orientador(a) - Déborah Cristina Oliveira Braga

Título do trabalho - Muito além do mapa

Escola Febronio Pereira Rocha dos Santos, Seabra

Artigo de Opinião

Estudante - Janine Santos Silva

Professor(a) orientador(a) - Camila dos Santos Reis

Título do trabalho - A palavra que surge do silêncio

Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, Salvador

Estudante - Kauan Teillon de Jesus Santos

Professor(a) orientador(a) - Jeane Rios Chian Figueredo

Título do trabalho - Filho do silêncio: a urgência de um Brasil sem barreiras

Colégio Estadual de Tempo Integral de Catu

Estudante - Luiz Fernando de Jesus da Silva

Professor(a) orientador(a) - Domingos Conrado dos Santos Filho

Título do trabalho - O caminhar da madrugada ao conhecimento

Colégio Estadual de Nova Esperança, Salvador

Crônica

Estudante - Daniele Cristina Santos Bonfim da Hora

Professor(a) orientador(a) - Cátia Valentina Góis dos Santos

Título do trabalho - O nome que ficou no muro

Escola Municipal Cláudio Veiga, Salvador

Estudante - Maria da Conceição dos Santos Pereira

Professor(a) orientador(a) - Marinalva de Souza Cruz Santos

Título do trabalho - As mãos fortes de Maria

Escola Municipal Julieta Viana, Candeias

Estudante - Maria Elisângela Pena Forte do Sacramento

Professor(a) orientador(a) - Najla Meiruce Silva Carneiro