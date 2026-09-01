A ESPERA ACABOU!
Conheça os finalistas do Concurso Jovem Jornalista 2026
Estudantes e professores da Bahia disputam premiação em quatro categorias
A espera acabou! Já estão disponíveis os nomes dos finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, a iniciativa convidou estudantes e professores das redes estadual e municipais da Bahia a transformar vivências individuais e coletivas em produções jornalísticas, valorizando a criatividade, o senso crítico, o compromisso com a informação e a relação com os territórios onde vivem.
Nesta edição, o concurso recebeu mais de mil inscrições. Após uma avaliação criteriosa, realizada por uma banca formada por 11 profissionais da comunicação, foram selecionadas as três melhores duplas - estudante e professor - de cada uma das quatro categorias, definidas de acordo com a etapa de ensino: Tirinhas, para o Ensino Fundamental I; Videorreportagem, para o Ensino Fundamental II; Artigo de Opinião, para o Ensino Médio; e Crônica, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A comissão avaliadora foi formada por profissionais renomados da comunicação, sendo:
- Bruno Pita, coordenador da TV A TARDE;
- Cau Gomez, artista gráfico e chargista de A TARDE;
- Délia Coutinho, jornalista e coordenadora de comunicação da Fecomércio-BA;
- Isis Cedraz, coordenadora de Redes Sociais do Grupo A TARDE;
- Juliana Nobre, head de conteúdo do Massa!;
- Leonardo Coutinho, editor de Política e Opinião de A TARDE;
- Luisa Sá Lasserre, jornalista e cronista do Caderno Muito;
- Marcos Dias, editor do Caderno Muito;
- Nelson Pretto, mestre em Educação, doutor em Comunicação e professor da Faced/UFBA;
- Rafael Tiago Nunes, coordenador do Núcleo Digital e Portal A TARDE;
- Túlio Carapiá, ilustrador e infografista de A TARDE.
Cerimônia de premiação
Agora, estudantes e professores finalistas se preparam para a cerimônia de premiação, que será realizada no dia 30 de setembro de 2026, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.
Em cada categoria, as três melhores duplas serão premiadas. Entre os prêmios estão iPhone 17, notebook e caixa de som JBL, além de hospedagem em resort all inclusive para os professores.
Confira a lista de finalistas em ordem alfabética:
Tirinhas
Estudante - Gustavo Levi Ribeiro Silva Mirante
Professor(a) orientador(a) - Suze da Silva Aguiar Alves
- Título do trabalho - Meu lugar no mundo
- Escola Suzana Maria Guimarães, Brumado
Estudante - Gustavo Silva dos Santos
Professor(a) orientador(a) - Eriene Rodrigues Alves dos Santos
- Título do trabalho - De onde venho escrevo: futebol no Sertão
- Colégio Municipal Aécio Costa Rêgo, Ourolândia
Estudante - Isabella Oliveira Gonçalves Santos
Professor(a) orientador(a) - Geisiane Silva Araújo
- Título do trabalho - Meu lugar tem endereço
- Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, Catu
Videorreportagem
Estudante - Eloisa Almeida dos Santos
Professor(a) orientador(a) - Miguel de Jesus Junior
- Título do trabalho - Onde encontrei minha voz
- Centro Educacional Normelio Moura da Costa, Dias d’Ávila
Estudante - Ezequiel Silva de Almeida Pinheiro
Professor(a) orientador(a) - Jaqueline Santos de Souza
- Título do trabalho - Choque de realidade
- Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, Salvador
Estudante - Jailza Silva de Souza
Professor(a) orientador(a) - Déborah Cristina Oliveira Braga
- Título do trabalho - Muito além do mapa
- Escola Febronio Pereira Rocha dos Santos, Seabra
Artigo de Opinião
Estudante - Janine Santos Silva
Professor(a) orientador(a) - Camila dos Santos Reis
- Título do trabalho - A palavra que surge do silêncio
- Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, Salvador
Estudante - Kauan Teillon de Jesus Santos
Professor(a) orientador(a) - Jeane Rios Chian Figueredo
- Título do trabalho - Filho do silêncio: a urgência de um Brasil sem barreiras
- Colégio Estadual de Tempo Integral de Catu
Estudante - Luiz Fernando de Jesus da Silva
Professor(a) orientador(a) - Domingos Conrado dos Santos Filho
- Título do trabalho - O caminhar da madrugada ao conhecimento
- Colégio Estadual de Nova Esperança, Salvador
Crônica
Estudante - Daniele Cristina Santos Bonfim da Hora
Professor(a) orientador(a) - Cátia Valentina Góis dos Santos
- Título do trabalho - O nome que ficou no muro
- Escola Municipal Cláudio Veiga, Salvador
Estudante - Maria da Conceição dos Santos Pereira
Professor(a) orientador(a) - Marinalva de Souza Cruz Santos
- Título do trabalho - As mãos fortes de Maria
- Escola Municipal Julieta Viana, Candeias
Estudante - Maria Elisângela Pena Forte do Sacramento
Professor(a) orientador(a) - Najla Meiruce Silva Carneiro
- Título do trabalho - A escolha de estudar que eu não tive
- Escola Municipal Itamar Oliveira Rodrigues, Lauro de Freitas