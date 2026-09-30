Concurso Jovem Jornalista reúne finalistas para premiação nesta quarta (30/09)

Doze estudantes da rede pública de ensino da Bahia e seus professores orientadores serão reconhecidos nesta quarta-feira, 30, durante a cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026. O evento será realizado às 18h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, e reunirá os finalistas das quatro categorias da edição deste ano.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o CCJJ estimula a produção autoral de estudantes a partir de suas experiências, memórias e dos territórios onde vivem. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, a edição de 2026 recebeu trabalhos em quatro linguagens:

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Tirinhas, para o Ensino Fundamental I;

Videorreportagem, para o Ensino Fundamental II;

Artigo de Opinião, para o Ensino Médio;

Crônica, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A proposta desta edição foi incentivar os participantes a transformar vivências, percepções e referências do cotidiano em produções autorais. Os trabalhos selecionados mostram diferentes formas de observar e narrar os lugares onde os estudantes vivem, revelando histórias ligadas à identidade, à memória, à cultura e ao sentimento de pertencimento.

Banca avaliou trabalhos em quatro categorias

A seleção dos vencedores foi realizada por uma banca formada por 11 profissionais da comunicação baiana, que analisaram os trabalhos de acordo com critérios específicos para cada linguagem. Entre os aspectos considerados estiveram originalidade e criatividade, narrativa e coerência, adequação ao tema, clareza, qualidade técnica e visual e domínio da norma-padrão.

Ao todo, serão reconhecidas as três primeiras duplas de cada uma das quatro categorias, totalizando 12 estudantes e 12 professores orientadores premiados.

Premiação

Os estudantes e professores orientadores que conquistarem o 1º lugar receberão um iPhone 17 cada. No 2º lugar, os estudantes serão contemplados com notebooks, enquanto os professores orientadores ganharão uma hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante.

Já os estudantes classificados em 3º lugar receberão caixas de som JBL, e os respectivos professores orientadores serão premiados com notebooks.

Confira os finalistas

Confira, em ordem alfabética, os estudantes e professores orientadores que estão entre os finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026:

Tirinhas

Estudante - Gustavo Levi Ribeiro Silva Mirante

Professor(a) orientador(a) - Suze da Silva Aguiar Alves

Título do trabalho - Meu lugar no mundo

Escola Suzana Maria Guimarães, Brumado

Estudante - Gustavo Silva dos Santos

Professor(a) orientador(a) - Eriene Rodrigues Alves dos Santos

Título do trabalho - De onde venho escrevo: futebol no Sertão

Colégio Municipal Aécio Costa Rêgo, Ourolândia

Estudante - Isabella Oliveira Gonçalves Santos

Professor(a) orientador(a) - Geisiane Silva Araújo

Título do trabalho - Meu lugar tem endereço

Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, Catu

Videorreportagem

Estudante - Eloisa Almeida dos Santos

Professor(a) orientador(a) - Miguel de Jesus Junior

Título do trabalho - Onde encontrei minha voz

Centro Educacional Normelio Moura da Costa, Dias d’Ávila

Estudante - Ezequiel Silva de Almeida Pinheiro

Professor(a) orientador(a) - Jaqueline Santos de Souza

Título do trabalho - Choque de realidade

Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, Salvador

Estudante - Jailza Silva de Souza

Professor(a) orientador(a) - Déborah Cristina Oliveira Braga

Título do trabalho - Muito além do mapa

Escola Febronio Pereira Rocha dos Santos, Seabra

Artigo de Opinião

Estudante - Janine Santos Silva

Professor(a) orientador(a) - Camila dos Santos Reis

Título do trabalho - A palavra que surge do silêncio

Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, Salvador

Estudante - Kauan Teillon de Jesus Santos

Professor(a) orientador(a) - Jeane Rios Chian Figueredo

Título do trabalho - Filho do silêncio: a urgência de um Brasil sem barreiras

Colégio Estadual de Tempo Integral de Catu

Estudante - Luiz Fernando de Jesus da Silva

Professor(a) orientador(a) - Domingos Conrado dos Santos Filho

Título do trabalho - O caminhar da madrugada ao conhecimento

Colégio Estadual de Nova Esperança, Salvador

Crônica

Estudante - Daniele Cristina Santos Bonfim da Hora

Professor(a) orientador(a) - Cátia Valentina Góis dos Santos

Título do trabalho - O nome que ficou no muro

Escola Municipal Cláudio Veiga, Salvador

Estudante - Maria da Conceição dos Santos Pereira

Professor(a) orientador(a) - Marinalva de Souza Cruz Santos

Título do trabalho - As mãos fortes de Maria

Escola Municipal Julieta Viana, Candeias

Estudante - Maria Elisângela Pena Forte do Sacramento

Professor(a) orientador(a) - Najla Meiruce Silva Carneiro

Título do trabalho - A escolha de estudar que eu não tive

Escola Municipal Itamar Oliveira Rodrigues, Lauro de Freitas

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.

