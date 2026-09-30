PRÊMIO JOVEM JORNALISTA
Concurso Jovem Jornalista reúne finalistas para premiação nesta quarta (30/09)
Cerimônia em Salvador reúne finalistas das categorias Tirinhas, Videorreportagem, Artigo e Crônica
Doze estudantes da rede pública de ensino da Bahia e seus professores orientadores serão reconhecidos nesta quarta-feira, 30, durante a cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026. O evento será realizado às 18h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, e reunirá os finalistas das quatro categorias da edição deste ano.
Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o CCJJ estimula a produção autoral de estudantes a partir de suas experiências, memórias e dos territórios onde vivem. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, a edição de 2026 recebeu trabalhos em quatro linguagens:
- Tirinhas, para o Ensino Fundamental I;
- Videorreportagem, para o Ensino Fundamental II;
- Artigo de Opinião, para o Ensino Médio;
- Crônica, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A proposta desta edição foi incentivar os participantes a transformar vivências, percepções e referências do cotidiano em produções autorais. Os trabalhos selecionados mostram diferentes formas de observar e narrar os lugares onde os estudantes vivem, revelando histórias ligadas à identidade, à memória, à cultura e ao sentimento de pertencimento.
Banca avaliou trabalhos em quatro categorias
A seleção dos vencedores foi realizada por uma banca formada por 11 profissionais da comunicação baiana, que analisaram os trabalhos de acordo com critérios específicos para cada linguagem. Entre os aspectos considerados estiveram originalidade e criatividade, narrativa e coerência, adequação ao tema, clareza, qualidade técnica e visual e domínio da norma-padrão.
Ao todo, serão reconhecidas as três primeiras duplas de cada uma das quatro categorias, totalizando 12 estudantes e 12 professores orientadores premiados.
Premiação
Os estudantes e professores orientadores que conquistarem o 1º lugar receberão um iPhone 17 cada. No 2º lugar, os estudantes serão contemplados com notebooks, enquanto os professores orientadores ganharão uma hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante.
Já os estudantes classificados em 3º lugar receberão caixas de som JBL, e os respectivos professores orientadores serão premiados com notebooks.
Confira os finalistas
Confira, em ordem alfabética, os estudantes e professores orientadores que estão entre os finalistas do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026:
Tirinhas
Estudante - Gustavo Levi Ribeiro Silva Mirante
Professor(a) orientador(a) - Suze da Silva Aguiar Alves
- Título do trabalho - Meu lugar no mundo
- Escola Suzana Maria Guimarães, Brumado
Estudante - Gustavo Silva dos Santos
Professor(a) orientador(a) - Eriene Rodrigues Alves dos Santos
- Título do trabalho - De onde venho escrevo: futebol no Sertão
- Colégio Municipal Aécio Costa Rêgo, Ourolândia
Estudante - Isabella Oliveira Gonçalves Santos
Professor(a) orientador(a) - Geisiane Silva Araújo
- Título do trabalho - Meu lugar tem endereço
- Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, Catu
Videorreportagem
Estudante - Eloisa Almeida dos Santos
Professor(a) orientador(a) - Miguel de Jesus Junior
- Título do trabalho - Onde encontrei minha voz
- Centro Educacional Normelio Moura da Costa, Dias d’Ávila
Estudante - Ezequiel Silva de Almeida Pinheiro
Professor(a) orientador(a) - Jaqueline Santos de Souza
- Título do trabalho - Choque de realidade
- Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, Salvador
Estudante - Jailza Silva de Souza
Professor(a) orientador(a) - Déborah Cristina Oliveira Braga
- Título do trabalho - Muito além do mapa
- Escola Febronio Pereira Rocha dos Santos, Seabra
Artigo de Opinião
Estudante - Janine Santos Silva
Professor(a) orientador(a) - Camila dos Santos Reis
- Título do trabalho - A palavra que surge do silêncio
- Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, Salvador
Estudante - Kauan Teillon de Jesus Santos
Professor(a) orientador(a) - Jeane Rios Chian Figueredo
- Título do trabalho - Filho do silêncio: a urgência de um Brasil sem barreiras
- Colégio Estadual de Tempo Integral de Catu
Estudante - Luiz Fernando de Jesus da Silva
Professor(a) orientador(a) - Domingos Conrado dos Santos Filho
- Título do trabalho - O caminhar da madrugada ao conhecimento
- Colégio Estadual de Nova Esperança, Salvador
Crônica
Estudante - Daniele Cristina Santos Bonfim da Hora
Professor(a) orientador(a) - Cátia Valentina Góis dos Santos
- Título do trabalho - O nome que ficou no muro
- Escola Municipal Cláudio Veiga, Salvador
Estudante - Maria da Conceição dos Santos Pereira
Professor(a) orientador(a) - Marinalva de Souza Cruz Santos
- Título do trabalho - As mãos fortes de Maria
- Escola Municipal Julieta Viana, Candeias
Estudante - Maria Elisângela Pena Forte do Sacramento
Professor(a) orientador(a) - Najla Meiruce Silva Carneiro
- Título do trabalho - A escolha de estudar que eu não tive
- Escola Municipal Itamar Oliveira Rodrigues, Lauro de Freitas
O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.