Filho de pais surdos vence Concurso Jovem Jornalista com artigo inspirador

Aprender a se comunicar no mundo muitas vezes vai além das palavras faladas. Para o estudante Kauan Teillon de Jesus Santos, morador do município de Catu (BA), a linguagem do amor e do aprendizado começou na infância, folheando um livro de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para conseguir conversar com os próprios pais, ambos portadores de deficiência auditiva.

Essa vivência profunda e emocionante foi a matéria-prima para o artigo de opinião intitulado “Filho do silêncio: a urgência de um Brasil sem barreiras”, que garantiu ao aluno do colégio Estadual de Tempo Integral de Catu o destaque no Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026, promovido pelo programa A TARDE Educação.

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"Filho do Silêncio": a inspiração que veio do berço

Ao receber o tema do concurso deste ano — “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo” —, Kauan não teve dúvidas de qual história precisava contar.

"Alguns meses atrás, decidi falar sobre minha família, que é portadora de deficiência auditiva. Eu quis trazer um pouco da minha história e do meu cotidiano. Desde pequeno, meus pais me ensinaram com um livro de Libras a me comunicar com eles, então cresci nessa realidade", revela o estudante.

Criado inicialmente com a avó e ao lado dos pais, Kauan assumiu desde cedo o papel de ponte entre a comunidade surda e o mundo ouvinte. Hoje, ao lado da irmã caçula de 7 anos, ele conduz uma vida tranquila em Catu, mas carrega na memória as marcas da intolerância.

A dor do preconceito e a luta por respeito

O artigo de Kauan não é apenas um relato pessoal; é um manifesto contra a discriminação que pessoas com deficiência enfrentam diariamente nas ruas e na internet.

"Me dói muito no coração ver pessoas zoando ou falando mal de quem não escuta. Eles não pediram para ser assim. Já presenciei muito essa situação no passado e é algo que machuca", desabafa o jovem, ressaltando a urgência de uma sociedade mais empática e acessível.

O sonho do direito e a parceria na escola

A construção do texto exigiu meses de pesquisa, reescrita e dedicação. Sob a orientação da professora Jeane Rios Chian Figueredo, Kauan aprimorou a escrita argumentativa e superou a própria incredulidade sobre o seu potencial.

"Eu não achava que estaria aqui hoje. Mas foram muitos meses de escrita e a orientação da professora Jeane me ajudou bastante", reconhece.

O exercício do artigo de opinião acabou alimentando um grande sonho de infância: cursar Direito e se tornar advogado. Para ele, dominar as leis e a escrita é a ferramenta ideal para defender os direitos de quem muitas vezes não tem voz na sociedade.

Uma dedicatória especial

Foto: Ag. A TARDE

"Eu dedico essa conquista aos meus pais. Esse trabalho foi uma história sobre eles, sobre mim e sobre o cotidiano da nossa vida."

Com a sensibilidade de quem transformou o silêncio em força argumentativa, Kauan Teillon mostra que a inclusão e o respeito são os melhores caminhos para construir o futuro.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.

