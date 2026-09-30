CATEGORIA ARTIGO DE OPINIÃO
Filho de pais surdos vence Concurso Jovem Jornalista com artigo inspirador
Inspirado na rotina com os pais surdos, jovem de Catu brilha em concurso de jornalismo na Bahia
Aprender a se comunicar no mundo muitas vezes vai além das palavras faladas. Para o estudante Kauan Teillon de Jesus Santos, morador do município de Catu (BA), a linguagem do amor e do aprendizado começou na infância, folheando um livro de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para conseguir conversar com os próprios pais, ambos portadores de deficiência auditiva.
Essa vivência profunda e emocionante foi a matéria-prima para o artigo de opinião intitulado “Filho do silêncio: a urgência de um Brasil sem barreiras”, que garantiu ao aluno do colégio Estadual de Tempo Integral de Catu o destaque no Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026, promovido pelo programa A TARDE Educação.
"Filho do Silêncio": a inspiração que veio do berço
Ao receber o tema do concurso deste ano — “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo” —, Kauan não teve dúvidas de qual história precisava contar.
"Alguns meses atrás, decidi falar sobre minha família, que é portadora de deficiência auditiva. Eu quis trazer um pouco da minha história e do meu cotidiano. Desde pequeno, meus pais me ensinaram com um livro de Libras a me comunicar com eles, então cresci nessa realidade", revela o estudante.
Criado inicialmente com a avó e ao lado dos pais, Kauan assumiu desde cedo o papel de ponte entre a comunidade surda e o mundo ouvinte. Hoje, ao lado da irmã caçula de 7 anos, ele conduz uma vida tranquila em Catu, mas carrega na memória as marcas da intolerância.
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A dor do preconceito e a luta por respeito
O artigo de Kauan não é apenas um relato pessoal; é um manifesto contra a discriminação que pessoas com deficiência enfrentam diariamente nas ruas e na internet.
"Me dói muito no coração ver pessoas zoando ou falando mal de quem não escuta. Eles não pediram para ser assim. Já presenciei muito essa situação no passado e é algo que machuca", desabafa o jovem, ressaltando a urgência de uma sociedade mais empática e acessível.
O sonho do direito e a parceria na escola
A construção do texto exigiu meses de pesquisa, reescrita e dedicação. Sob a orientação da professora Jeane Rios Chian Figueredo, Kauan aprimorou a escrita argumentativa e superou a própria incredulidade sobre o seu potencial.
"Eu não achava que estaria aqui hoje. Mas foram muitos meses de escrita e a orientação da professora Jeane me ajudou bastante", reconhece.
O exercício do artigo de opinião acabou alimentando um grande sonho de infância: cursar Direito e se tornar advogado. Para ele, dominar as leis e a escrita é a ferramenta ideal para defender os direitos de quem muitas vezes não tem voz na sociedade.
Uma dedicatória especial
"Eu dedico essa conquista aos meus pais. Esse trabalho foi uma história sobre eles, sobre mim e sobre o cotidiano da nossa vida."
Com a sensibilidade de quem transformou o silêncio em força argumentativa, Kauan Teillon mostra que a inclusão e o respeito são os melhores caminhos para construir o futuro.
O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.