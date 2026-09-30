Presidente do Grupo A TARDE diz que A TARDE Educação ajuda a mudar vidas

Prestes a completar 114 anos, o Grupo A TARDE projeta o futuro sem perder de vista o impacto que pode gerar no presente. Para o presidente do Grupo, João de Mello Leitão, o A TARDE Educação traduz justamente essa missão: a tranquilidade de saber que a empresa está ajudando a mudar vidas.

Acompanhando a premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, na noite desta quarta-feira, 30, no Teatro Sesc Casa do Comércio, o gestor afirmou que o trabalho na área da educação legitima a continuidade da história do grupo.

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"A gente continua escrevendo uma história por mais 100 anos. É isso que a gente tem usado como mote. Quando A TARDE Educação vem à tona, a gente entende que isso legitima a gente por continuar construindo a história de um grupo centenário", disse.

João de Mello Leitão lembrou que o grupo completa 114 anos este ano e destacou o papel do programa nessa trajetória.

"A TARDE Educação tem tido um protagonismo ímpar nessa história, não só porque traz pra gente um conforto de entender o que a gente está fazendo, impactando socialmente, fazendo a diferença. Isso nos dá uma tranquilidade maior pra continuar construindo a história do grupo, porque a gente está fazendo bem, impactando, dando oportunidade pra que as pessoas tenham uma condição de aprendizado maior, de fazer a diferença. E, quem sabe, mudar de vida, porque a gente sabe que a educação tem um reflexo direto na capacidade do ser humano", afirmou.

O presidente ressaltou ainda que a atuação do grupo vai além da informação. "Então, não só o que a gente vem contribuindo como grupo de comunicação, levando informação, mas hoje, no campo da educação, há algo um pouco mais detalhado que nos dá a tranquilidade de saber que a gente está ajudando a mudar vidas", declarou.

Mensagem aos jovens

Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Ao ser questionado sobre a mensagem que deixa para os jovens e adolescentes que queiram participar do projeto, João de Mello Leitão fez um convite.

"Venham, primeira coisa. Venham, acreditem. Hoje, A TARDE Educação, dentro do Grupo A TARDE, é uma estrutura muito relevante, porque só o que a gente está desenvolvendo, só o que a gente desenvolveu, o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está entregando hoje e o que a gente tem para o futuro do projeto de A TARDE Educação, de tudo que a equipe de Andréa Silveira, na pessoa de nosso diretor institucional, Luciano Neves, eles têm conseguido construir com a história de A TARDE Educação", diz.

"Eu só peço para que esse jovem se aproxime, porque tem muita coisa boa para vir. E eu acho que isso aqui é uma pequena amostra do futuro do que promete A TARDE Educação e o Grupo A TARDE pela frente", completa.

Sentimento

Sobre o sentimento na noite da premiação, o presidente deixou o cargo de lado para falar como ser humano.

"Tirando o crachá um pouco de presidente do grupo, meu sentimento é de ser humano. É o sentimento de que eu estou pilotando, ajudando a pilotar uma história de um grupo centenário, e que hoje o grupo centenário pode se sentir confortável, botar a cabeça no travesseiro, digamos assim, eu, como ser humano, que a gente está fazendo a diferença, que a gente está ajudando socialmente, que a gente está impactando vidas. Isso legitima tudo que a gente vem construindo e todos os desafios que a gente enfrenta dia a dia", concluiu.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.