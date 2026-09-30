Estudante de 11 anos conquista 1º lugar no Concurso Jovem Jornalista

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A criatividade e a coragem não têm idade. A prova disso é a estudante Eloisa Almeida dos Santos, de apenas 11 anos, aluna do Centro Educacional Normelio Moura da Costa, localizado no município de Dias d’Ávila, distante cerca de 50 km de Salvador.

Com um olhar sensível sobre o próprio cotidiano, Eloisa conquistou o 1º lugar na categoria Videorreportagem do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026, promovido pelo programa A TARDE Educação.

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O encontro com a arte e a própria voz

Inspirada pelo tema desta edição — “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo” —, Eloisa transformou a sua própria trajetória de descoberta pessoal e territorial em um roteiro audiovisual cativante.

Ao lado do professor orientador Miguel de Jesus Junior, a jovem investigou como sua cidade natal moldou a própria identidade, tendo o teatro como grande divisor de águas em sua vida.

"O processo de fazer a videorreportagem foi maravilhoso, gostei muito, foi uma experiência muito grande", conta a estudante. "Meu vídeo fala sobre mim e sobre a influência da minha cidade comigo. É sobre como descobri o teatro e como isso me ajudou bastante", conta Eloisa.

O apoio da família e o sonho de empreender

Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Criada em Dias d'Ávila pelos pais e convivendo com o irmão, Eloisa destaca que a base de sua segurança e de suas conquistas está dentro de casa. Premiada com iPhone 17 para ela e para o professor orientador, a jovem fez questão de agradecer aos pais.

"Eu dedico esse prêmio à minha família, principalmente à minha mãe", afirma com carinho.

O futuro de Eloisa

Com apenas 11 anos, a rotina de estudos e a paixão pela arte já abrem caminho para ambições futuras. Questionada sobre o que deseja ser quando crescer, Eloisa demonstra espírito de liderança e visão de mercado: “Meu sonho é ter uma empresa. Quero ser empresária!”, afirma a jovem.

Com talento de sobra e uma história inspiradora, Eloisa Almeida mostra que o futuro da comunicação e do empreendedorismo baiano já começou a ser construído nas salas de aula da rede pública.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.