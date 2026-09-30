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CATEGORIA TIRINHAS

Aluna de Catu conquista Concurso Jovem Jornalista com tirinha sobre pertencimento

Inspirada no orgulho da sua terra, Isabella Oliveira brilha e consquista 1º lugar

Jair Mendonça Jr
Por
Imagem ilustrativa da imagem Aluna de Catu conquista Concurso Jovem Jornalista com tirinha sobre pertencimento
Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A tecnologia costuma apontar caminhos para os lugares mais distantes do planeta, mas para a estudante Isabella Oliveira Gonçalves Santos, a rota mais importante sempre leva de volta para casa.

Aluna da Escola Municipal Arlindo Ribeiro de Almeida, no município de Catu (BA), a jovem transformou o uso do cotidiano digital em uma reflexão poética sobre pertencimento e raízes.

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Com a obra intitulada “Meu lugar tem endereço”, Isabella conquistou o 1º lugar na categoria Tirinhas (Ensino Fundamental I) do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026, iniciativa promovida pelo Programa A TARDE Educação.

O GPS que aponta para o próprio lar

A partir do tema norteador da edição deste ano — “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo” —, a estudante desenvolveu uma narrativa em quadrinhos que contrapõe o mundo moderno e hiperconectado à busca por sentido pessoal.

Na história, uma jovem consulta a navegação de um aplicativo de GPS no celular em busca do seu verdadeiro “lugar no mundo”. Para sua surpresa, a rota calculada pela tecnologia aponta diretamente para onde ela já se encontra: a sua própria cidade natal, Catu, na Bahia.

"O futuro não é um ponto distante no mapa, mas um caminho que começa no fortalecimento da nossa identidade, da nossa família, da nossa história e da nossa cultura local", reflete a obra idealizada por Isabella.

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A arte de valorizar as próprias raízes

Imagem ilustrativa da imagem Aluna de Catu conquista Concurso Jovem Jornalista com tirinha sobre pertencimento
Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Sob a orientação atenta da professora Geisiane Silva Araújo, a aluna utilizou a linguagem leve e expressiva dos quadrinhos para transmitir uma mensagem profunda sobre o orgulho de pertencer.

O projeto serve como um verdadeiro convite para que outros jovens reconheçam o valor das próprias origens antes de projetar os passos em direção ao futuro.

Ao unir a linguagem visual e a força narrativa, a dupla de Catu garantiu o topo do pódio, levando para casa um iPhone 17 tanto para a estudante quanto para a professora orientadora.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.

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