Detran-BA e Rio Energy destacam força da educação e da escrita entre jovens

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 reuniu instituições públicas e privadas em torno da educação, da comunicação e da valorização das histórias produzidas por estudantes baianos, na noite desta quarta-feira, 30. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, a iniciativa incentiva os jovens a observarem seus territórios, experiências e comunidades para identificar histórias que merecem ser contadas.

O envolvimento das instituições contribui para aproximar o ambiente escolar da prática jornalística e ampliar as oportunidades oferecidas aos estudantes. O apoio de diferentes setores também reforça a importância de iniciativas voltadas à formação de jovens capazes de observar, pesquisar, ouvir e interpretar a realidade em que estão inseridos.

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Para o coordenador executivo do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Lucas Machado, a proposta do concurso ganha relevância diante da diversidade territorial e cultural do estado. Segundo ele, estimular os estudantes a contarem histórias sobre os lugares onde vivem também contribui para que conheçam melhor a própria realidade.

“O mais importante disso é a educação e o jornalismo. O jornalismo, na sua qualidade de informar e trazer o público a diversas informações, e, principalmente, o tema que foi escolhido, que são esses estudantes falarem da sua região, do local em que você nasceu, do seu lugar de fala, onde você cresceu”, afirmou.

Machado destacou ainda a diversidade existente na Bahia e a importância de incentivar os jovens a reconhecerem as características dos territórios onde vivem.

“A gente tem uma diversidade muito grande. Nós temos Chapada, temos Cerrado, temos litoral. Então, é muito importante despertar nesses jovens a possibilidade de eles falarem do lugar em que eles estão, onde eles nasceram, onde eles se criaram. E nada mais importante do que conhecer onde você está para saber onde é que você quer ir”, explicou.

O coordenador também ressaltou a adesão dos estudantes à iniciativa e apontou o interesse da juventude em encontrar espaços para expressar suas experiências por meio da escrita.

“A adesão foi muito grande. Então, a gente vê que essa juventude está querendo um lugar de fala, está aguardando projetos como esse e a possibilidade de colocar no papel o poder da palavra escrita, que transforma também. Então, é importantíssimo”, disse.

Entre as instituições participantes está a Rio Energy, que desenvolveu ações relacionadas ao projeto em Ourolândia, no interior da Bahia. A coordenadora de Licenciamento Ambiental e Social da empresa, Flávia Pinto, destacou a oportunidade de promover a troca de experiências entre estudantes e professores de diferentes regiões.

“Eu acho que esse evento é de extrema importância porque é um estímulo para as crianças e para os professores se engajarem. No nosso caso, na Rio Energy, a gente proporcionou esse projeto em Ourolândia, que é uma cidade que fica a sete horas de carro daqui de Salvador”, contou.

O coordenador executivo do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Lucas Machado - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Para Flávia, o concurso também possibilita que os estudantes conheçam outras realidades e tenham contato com alunos e professores de diferentes localidades.

“Então, eles virem para cá, participarem do programa, conhecerem outros professores, conhecerem outros alunos, essa troca de conhecimentos... Eu acho que tudo isso, para eles, é um grande prêmio. Para a gente poder ver isso e poder realizar esse sonho também é muito legal”, afirmou.

A representante da Rio Energy também ressaltou que a distância dos grandes centros urbanos não deve limitar as oportunidades oferecidas aos estudantes.

“Independentemente do lugar, mesmo não estando em uma grande cidade, eles são capazes de chegar onde chegaram, a Salvador, apresentar um trabalho, um texto, por meio de um projeto tão relevante, de um meio de jornal, dos conhecimentos que podem trazer para as escolas”, destacou.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 é uma realização do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e conta com o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Rio Energy. A iniciativa tem patrocínio da Acelen, do SESI, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Neoenergia Coelba.

