Novo ônibus elétrico do BRT inicia teste nesta quinta em Salvador

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O novo modelo de ônibus 100% elétrico do BRT Salvador inicia testes nesta quinta-feira, 1. O veículo irá circular nas linhas B1 e B5 durante os próximos 20 dias para que seja avaliado o seu desempenho.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o ônibus tem capacidade para até 80 passageiros e possui ar condicionado, piso baixo acessível e sistema de “ajoelhamento”, que permite nivelar o com mais precisão a altura do carro com a plataforma.

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O veículo é equipado com motor elétrico de 450W e tem autonomia de até 329 km com carga completa. Atualmente, Salvador conta com oito ônibus elétricos em operação no BRT e possui o maior terminal público de recarga de ônibus elétricos do país.

Testes avaliam novos modelos de ônibus elétricos

O teste faz parte de uma série de avaliações que vêm sendo realizadas pela Semob com diversos fabricantes para subsidiar estudos técnicos para a compra de 100 ônibus elétricos por meio de uma operação de crédito junto ao Banco Mundial, dos quais 10 serão veículos articulados.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, essa é mais uma etapa no processo de modernização do transporte público de Salvador.

“Estamos testando diferentes modelos de ônibus 100% elétricos para identificar aqueles que melhor se adaptam à realidade operacional de Salvador, fundamentais para embasar a aquisição dos novos veículos elétricos que irão integrar a frota da cidade”, afirmou.

