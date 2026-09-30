BRT Salvador terá dez novos ônibus elétricos para ampliar conexões; veja bairros

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A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), anunciou nesta quarta-feira, 30, a aquisição de dez novos ônibus elétricos articulados para o planejamento de expansão do BRT Salvador. O anúncio ocorre no dia em que o sistema completa quatro anos de operação.

Nesse período, o BRT Salvador já transportou mais de 65 milhões de passageiros. Atualmente, o sistema registra uma média de 2 milhões de passageiros por mês.

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Novos ônibus serão usados na expansão do sistema

Os veículos fazem parte do escopo de um empréstimo com o Banco Mundial para a aquisição de 100 novos ônibus elétricos destinados ao BRT Salvador.

Os dez ônibus articulados serão incorporados à frota planejada para as futuras etapas de expansão do sistema. A ampliação prevê novas conexões entre a orla, o Aeroporto Internacional de Salvador e Pirajá, por meio dos corredores Gal Costa/Pinto de Aguiar.

Também estão previstas ligações pela Avenida Garibaldi, UFBA e Barra.

Foto: Urbaianos / imagens ilustrativas

De acordo com a Semob, os ônibus articulados terão maior capacidade de transporte e vão integrar a frota planejada para as novas etapas de expansão do BRT. A ampliação permitirá conectar novos eixos de deslocamento à rede já existente, aumentando as possibilidades de integração para os passageiros.

BRT completa quatro anos em Salvador

Para o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a aquisição dos veículos faz parte de um planejamento para o crescimento do sistema.

“Chegar aos quatro anos de operação significa também preparar o BRT para os próximos anos. Esses ônibus fazem parte de um planejamento maior, pensado para ampliar a rede, conectar regiões importantes de Salvador e melhorar a experiência de quem utiliza o transporte público todos os dias. A expansão precisa acontecer de forma planejada, acompanhando as necessidades da cidade”, afirmou.

O sistema de transporte de alta capacidade de Salvador combina serviços de BRT e BRS. Segundo a prefeitura, o modelo permite ampliar o alcance do transporte público e estender o atendimento para novas áreas por meio de linhas que utilizam a característica de BRS.

A estratégia também permite alcançar mais passageiros com menor necessidade de investimento em infraestrutura.