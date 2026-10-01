Energia será interrompida em bairros de Salvador nesta quinta (01/10)

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Trechos de seis bairros de Salvador terão energia interrompida nesta quinta-feira, 1, devido à suspensão programada do fornecimento. Segundo a Neoenergia Coelba, entidade responsável pela distribuição, os serviços serão suspensos entre 9h30 e 16h, de forma alternada.

Desta vez, serão afetados Caminho das Árvores, Ilha de Maré, Boca do Rio, Pituaçu, Amaralina e Pituba.

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A empresa afirma que as suspensões programadas acontecem visando garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas que os serviços são sempre informados antecipadamente.

Confira trechos de bairros com energia interrompida:

Caminho das Árvores

Rua Frederico Simões, 370

Horário: das 10h às 15h

Ilha de Maré

Rua dos Botelhos, 19

Horário: das 9h30 às 15h

Boca do Rio

Rua Orlando Moscoso, 2, Rua Orlando Moscoso, 3, Rua Orlando Moscoso, 16, Rua Orlando Moscoso, 50, Rua Orlando Moscoso, 17, Rua Orlando Moscoso, 59, Rua Orlando Moscoso, 166, Rua Orlando Moscoso, 105, Rua Orlando Moscoso, 112, Av Octavio Mangabeira, 1246, Rua Orlando Moscoso, 160, Rua Orlando Moscoso, 23, Rua Orlando Moscoso, 9, Rua Orlando Moscoso, 179, Rua Orlando Moscoso, 94, Rua Orlando Moscoso, 48, Rua Orlando Moscoso, 26, Rua Orlando Moscoso, 164, Rua Orlando Moscoso, 34, Rua Orlando Moscoso, 9997, Rua Orlando Moscoso, 8, Rua Orlando Moscoso, 151, Rua Orlando Moscoso, 141, Rua Orlando Moscoso, 38, Tv 2 Dom Eugenio Sales, 93, Rua Orlando Moscoso, 87, Rua Orlando Moscoso, 72, Rua Orlando Moscoso, 5, Av Octavio Mangabeira, 1242, Rua Orlando Moscoso, 19, Rua Orlando Moscoso, 52, Rua Orlando Moscoso, 145, Rua Orlando Moscoso, 13, Rua Orlando Moscoso, 184, Rua Orlando Moscoso, 196, Rua Orlando Moscoso, 20, Rua Orlando Moscoso, 111, Rua Orlando Moscoso, 208, Rua Orlando Moscoso, 218, Rua Orlando Moscoso, 85, Rua Orlando Moscoso, 21.

Horário: das 10h às 15h

Pituaçu

Rua Brasília Lemos, 14

Horário: das 10h às 15h

Amaralina

Avenida Manoel Dias da Silva, 1345

Horário: das 10h às 16h

Pituba

Avenida Manoel Dias da Silva, 1303, 1227, 1301, 1345, 1250 e 1313, Rua Maranhão, 206, 201 e 51, Rua Piauí, 72

Horário: das 10h às 16h

Entenda os desligamentos programados em bairros de Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando a energia é interrompida?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: