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OPORTUNIDADE

Quer se qualificar de graça? Salvador tem 480 vagas em diferentes áreas

Inscrições foram prorrogadas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Quer se qualificar de graça? Salvador tem 480 vagas em diferentes áreas
Foto: divulgação

Jovens de Salvador têm até o dia 4 de outubro para concorrer a uma das 480 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). As oportunidades incluem capacitações em administração, tecnologia, idiomas, finanças, logística e empreendedorismo.

As aulas serão realizadas nas unidades do instituto localizadas no Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping. Entre as opções estão:

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  • cursos de Inglês Intermediário;
  • Pacote Office 365;
  • Assistente Administrativo;
  • Auxiliar Financeiro;
  • Auxiliar de Logística;
  • Barbeiro;
  • Instagram Estratégico para Empreendedores e formação prática em empreendedorismo.

Também são oferecidas capacitações de curta duração voltadas à geração de renda, como Brigadeiros para Empreender e Pão Delícia. Parte dos cursos é realizada em parceria com o Senac e a Plan.

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Quem pode participar?

Para concorrer às vagas, é necessário estudar ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública. Os candidatos também precisam morar em bairros próximos a uma das duas unidades.

No caso do Salvador Shopping, podem participar moradores de Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio. Já as oportunidades do Salvador Norte Shopping são destinadas a moradores de São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange.

Os limites de idade variam conforme o curso, com oportunidades para candidatos a partir dos 15 anos. Algumas formações aceitam participantes de até 30 ou 45 anos.

Cursos no Salvador Shopping

Na unidade do Salvador Shopping, estão disponíveis as seguintes formações:

- Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens – 16 a 24 anos;

- Inglês Intermediário – 16 a 24 anos;

- Pacote Office 365 – 16 a 24 anos;

- Barbeiro (Barba e Cabelo) – 17 a 30 anos;

- Assistente Administrativo – 16 a 24 anos;

- Auxiliar Financeiro – 16 a 24 anos;

- Auxiliar de Logística – 16 a 24 anos;

- Juventudes em Movimento – 15 a 24 anos.

Cursos no Salvador Norte Shopping

Já no Salvador Norte Shopping, as oportunidades são para:

- Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens – 16 a 24 anos;

- Inglês Intermediário – 16 a 24 anos;

- Pacote Office 365 – 16 a 24 anos;

- Instagram Estratégico para Empreendedores – a partir de 18 anos;

- Juventudes em Movimento – 15 a 24 anos, com turmas pela manhã e à tarde;

- Brigadeiros para Empreender – 16 a 30 anos;

- Pão Delícia – 18 a 45 anos.

Como se inscrever?

As inscrições foram prorrogadas até 4 de outubro. Os interessados podem obter informações sobre o processo por meio do perfil @ijcpm no Instagram.

Também estão disponíveis os números de telefone e WhatsApp (71) 98171-6202, para a unidade Salvador Norte, e (71) 98263-5530, para a unidade Salvador Shopping.

Cada formação possui regras próprias de idade, escolaridade, documentação, datas e horários. Por isso, os candidatos devem verificar os requisitos específicos antes de realizar a inscrição.

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cursos gratuitos qualificação profissional Salvador vagas

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