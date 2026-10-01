Motoristas terão que usar desvio na Estrada do Derba a partir desta quinta; veja mudanças

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Motoristas que passam pela Estrada do Derba, na região de Vista Alegre, em Salvador, terão que utilizar um desvio provisório a partir das 8h desta quinta-feira, 1º.

A mudança será necessária para a execução das obras de duplicação da via e implantação do Trecho 2 do VLT de Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), o bloqueio do trecho onde serão realizadas as obras será contínuo e permanecerá por tempo indeterminado.

Durante a intervenção, os veículos deverão seguir pelo desvio provisório, que funcionará em mão dupla, com uma faixa para cada sentido.

Foto: Divulgação/CTB

O acesso à área das obras ficará bloqueado. O desvio será sinalizado para orientar os condutores durante a execução dos serviços.

Trecho 2 do VLT de Salvador

O Trecho 2 do VLT de Salvador terá 9,2 quilômetros de extensão e oito paradas, ligando Paripe, no Subúrbio Ferroviário, ao terminal de Águas Claras.

O percurso passa pelas imediações da Estrada do Derba, onde também são realizadas obras de duplicação da via.

Em Águas Claras, o VLT será integrado à estação de metrô, ao terminal de integração rodoviária e à Nova Rodoviária, formando um polo de transporte que reunirá diferentes modais.