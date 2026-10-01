VLT DE SALVADOR
Motoristas terão que usar desvio na Estrada do Derba a partir desta quinta; veja mudanças
Via passa por obras de duplicação para implantação do Trecho 2 do VLT de Salvador
Motoristas que passam pela Estrada do Derba, na região de Vista Alegre, em Salvador, terão que utilizar um desvio provisório a partir das 8h desta quinta-feira, 1º.
A mudança será necessária para a execução das obras de duplicação da via e implantação do Trecho 2 do VLT de Salvador.
De acordo com informações da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), o bloqueio do trecho onde serão realizadas as obras será contínuo e permanecerá por tempo indeterminado.
Durante a intervenção, os veículos deverão seguir pelo desvio provisório, que funcionará em mão dupla, com uma faixa para cada sentido.
O acesso à área das obras ficará bloqueado. O desvio será sinalizado para orientar os condutores durante a execução dos serviços.
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Trecho 2 do VLT de Salvador
O Trecho 2 do VLT de Salvador terá 9,2 quilômetros de extensão e oito paradas, ligando Paripe, no Subúrbio Ferroviário, ao terminal de Águas Claras.
O percurso passa pelas imediações da Estrada do Derba, onde também são realizadas obras de duplicação da via.
Em Águas Claras, o VLT será integrado à estação de metrô, ao terminal de integração rodoviária e à Nova Rodoviária, formando um polo de transporte que reunirá diferentes modais.
As obras do Trecho 2 já ultrapassaram 53% de conclusão. A previsão do governo é concluir todo o sistema estrutural do VLT no primeiro semestre de 2028.