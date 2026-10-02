Fies abre nova chance para vagas que sobraram; veja quem pode concorrer

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O programa Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu novo edital que oferta as vagas que sobraram da edição do segundo semestre de 2026. O Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Superior (Sesu), estabeleceu um cronograma e regras para as inscrições dos estudantes e a adesão das instituições de ensino superior.

As inscrições para os candidatos vão acontecer de 26 de outubro a 3 de novembro no Portal Acesso Único do MEC.



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Segundo o MEC, as vagas remanescentes são direcionadas para a contratação do financiamento no segundo semestre letivo deste ano, sem possibilidade de extensão do prazo. Por isso, o processo seletivo terá uma nova etapa para verificar se os candidatos conseguem acompanhar as atividades do semestre.

Já para as instituições de ensino superior, a formalização da adesão já está disponível desde 1 de outubro até o dia 7 deste mês.

Quem pode concorrer?

Podem participar do processo seletivo os estudantes que atendem aos seguintes requisitos:

Nota do Enem: Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota maior que zero na redação.

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota maior que zero na redação. Renda familiar: Possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

Possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos. Fies Social: 50% das vagas ofertadas são reservadas para essa modalidade, destinada a candidatos com renda por pessoa de até meio salário mínimo que estejam com o cadastro atualizado no CadÚnico

Qual a documentação necessária?

Todos os integrantes do grupo familiar que você cadastrou na inscrição devem apresentar:

Identificação: RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho (CTPS).

RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho (CTPS). CPF: Cadastro de Pessoa Física (obrigatório para todos, inclusive menores de idade).

Cadastro de Pessoa Física (obrigatório para todos, inclusive menores de idade). Comprovante de residência: Conta de água, luz, telefone, gás ou internet recente (dos últimos 90 dias).

Se o comprovante não estiver no nome do candidato ou dos pais, pode ser necessária uma declaração de residência assinada pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida.

Cronograma principal para os estudantes

Inscrições: 26 de outubro a 3 de novembro

26 de outubro a 3 de novembro Resultado da chamada única : 16 de novembro

: 16 de novembro Validação na instituição de ensino : 17 e 18 de novembro

: 17 e 18 de novembro Lista de espera: 25 a 30 de novembro

Cronograma para as instituições