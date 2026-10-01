ELEIÇÕES
Vai ter aula? Escolas de Salvador ficarão fechadas após as eleições
Lista reúne unidades que terão o funcionamento alterado após serem utilizadas como locais de votação
Quem tem filho em idade escolar ou trabalha em uma unidade de ensino de Salvador precisa ficar atento ao calendário dos próximos dias. Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para este domingo, 4, algumas escolas da capital baiana terão o funcionamento alterado após serem utilizadas como locais de votação.
A mudança, no entanto, não vale para todas as instituições. O funcionamento depende da unidade e da organização definida para a utilização do prédio pela Justiça Eleitoral.
Em Salvador, o portal A Tarde preparou uma lista de com as escolas que não funcionarão na segunda-feira, 5, e terão retorno das atividades previsto para a terça-feira, 6.
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4, conforme o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.
Por que algumas escolas não terão aula?
As escolas utilizadas como locais de votação precisam ser preparadas para receber as seções eleitorais. A organização inclui a montagem dos espaços, instalação da sinalização e preparação das salas que serão utilizadas durante a votação.
Na rede estadual da Bahia, 780 unidades distribuídas por 350 municípios serão utilizadas como locais de votação neste primeiro turno. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), a disponibilização dos prédios começa na sexta-feira, 2, conforme o cronograma definido pelas zonas eleitorais.
Durante o período, os espaços ficam destinados às atividades preparatórias da Justiça Eleitoral. Após o encerramento da votação, no domingo, as unidades passam por limpeza e reorganização antes da retomada das atividades escolares.
Nas unidades estaduais que funcionarão como locais de votação, as aulas serão suspensas na sexta-feira, 2, e retomadas na terça-feira, 6, de acordo com a organização definida para o pleito. Nas demais escolas, as aulas seguem normalmente na sexta e na segunda.
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Confira as escolas de Salvador que não funcionarão
Conforme apurado pelo portal A Tarde, as seguintes unidades da capital baiana não terão funcionamento na segunda-feira, 5:
- Escola Municipal General Labatut
- Escola Municipal Alexandrina Pita
- EDAM
- Escola Municipal Roberto Correia
- Escola Municipal Allan Kardec
- Escola Municipal Afrânio Peixoto
- Escola Municipal Dr. Orlando Imbassahy
- Escola Municipal Clériston Andrade
- Escola Municipal Unidos de Castelo Branco
- Escola Municipal Isabel Brandão Vilela
- Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério
- Escola Municipal Manoel Clemente Ferreira
- Escola Municipal Sociedade Fraternal
- CMEI Pirajá
- Escola Municipal Syd Porto Brandão
- Escola Municipal 22 de Abril
- Escola Municipal Jesus de Nazaré
- Escola Municipal Santo Inácio
- Escola Municipal Cabula I
- Escola Municipal Alto da Cachoeirinha
- Escola Municipal Roberto Santos
- Escola Municipal Leovícia Andrade
- Escola Municipal Epaminondas
- Escola Municipal de Pernambués
- Escola Municipal Cecy Andrade
- Escola Municipal Anfrísia Santiago
- Escola Municipal da Engomadeira
- Escola Municipal São Gonçalo do Retiro
- Escola Municipal Acelino Maximiano da Encarnação
- Escola Municipal Deputado Gersino Coelho
- CMEI Murilo Celestino Costa
- Escola Municipal Joselita Capinan Calabetão
- Escola Municipal Novo Horizonte
- Escola Municipal Eraldo Tinoco Melo
- Escola Municipal Maria Dolores
- Escola Municipal Adroaldo Ribeiro
- Escola Municipal Tomaz Gonzaga
- Escola Municipal Comunitária de Santa Izabel
- Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha
- Escola Municipal Maximiniano da Encarnação
- Escola Municipal Hildete Bahia
- Escola Municipal Maria Constância Moraes de Carvalho
- Escola Municipal Santa Ângela das Mercês
- Escola Municipal Hildete Lomanto
- Escola Municipal Vivaldo da Costa Lima
- Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos
- Escola Municipal Professor Aristides Novis
- Escola Municipal João Pedro dos Santos
- Escola Municipal Martagão Gesteira
- CMEI Abrigo do Salvador
- Escola Municipal Maria Quitéria
- Escola Lélis Piedade
- Escola Municipal Santa Rita
- CMEI Luís Eduardo Magalhães
- Escola Municipal Luiz Anselmo
- CMEI Luiz Anselmo
- Escola Ruy de Lima Maltez
- Escola Municipal da Cidade Nova
- Escola Municipal do Pau Miúdo
- Escola Municipal Julieta Viana
- CMEI Baronesa de Sauípe
- CMEI Maria da Conceição Costa
- Escola Municipal Alfredo Amorim
- Escola Municipal Carmelita do Menino Jesus
- Escola Municipal Professora Maria José de Paula Moreira
- Escola Municipal Simões Filho
- Abrigo Filhos do Povo
- Escola Municipal Pirajá da Silva
- Escola Municipal Tiradentes
- Escola Municipal Vila Vicentina
- Centro Municipal de Educação Infantil União da Boca do Rio
- Creche e Pré-Escola Primeiro Passo de Itapuã
- Escola Municipal Agnelo de Brito
- Escola Municipal Barbosa Romeu
- Escola Municipal Carlos Murion
- Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista
- Escola Municipal Coração de Maria
- Escola Municipal da Lagoa do Abaeté
- Escola Municipal de Nova Esperança Professor Arx Tourinho
- Escola Municipal do Parque São Cristóvão João Fernandes Cunha
- Escola Municipal Jardim das Margaridas
- Escola Municipal Julieta Calmon
- Escola Municipal Laura Sales de Almeida
- Escola Municipal Luiza Mahin
- Escola Municipal Manuel Lisboa
- Escola Municipal Maurício José Barbosa
- Escola Municipal Metodista Susana Wesley
- Escola Municipal Nossa Senhora da Paz
- Escola Municipal Nova do Bairro da Paz
- Escola Municipal Osvaldo Gordilho
- Escola Municipal Padre Manuel Correia de Souza
- Escola Municipal Pedro Veloso Gordilho
- Escola Municipal Teresa Cristina
- Escola Municipal União, Caridade e Abrigo
- Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (IMEJA)
- Escola Bosque das Bromélias
- Escola Brigadeiro Eduardo Gomes
- Escola da Assistência Social São José
- Escola Municipal 15 de Outubro
- Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães
- Escola Municipal Barbosa Rodrigues
- Escola Municipal Campinas de Pirajá
- Escola Municipal Consul Schindler
- Escola Municipal Criança Feliz
- Escola Municipal de Fazenda Grande
- Escola Municipal Educador Paulo Freire
- Escola Municipal Engenheiro Gilberto Pires
- Escola Municipal Filhos de Salomão
- Escola Municipal Francisco Mangabeira
- Escola Municipal Helena Magalhães
- Escola Municipal Jaqueira do Carneiro
- Escola Municipal Marechal Rondon
- Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Guedes
- Escola Municipal Xavier Marques
- Escola Professora Maria de Lourdes Santana Alves
- Escola Comunitária Regina Stukenborg
- Escola Padre Norberto
Eleições não suspendem aulas em todo o país
Apesar da alteração em algumas unidades, não há uma suspensão nacional automática das aulas na segunda-feira, 5. A definição depende da rede de ensino, do município e, principalmente, da utilização da escola como local de votação.
Isso significa que uma escola pode ter aula normalmente enquanto outra unidade localizada no mesmo bairro permanece fechada. A organização considera o tempo necessário para a preparação dos espaços antes da votação e, depois, para a retirada das urnas, limpeza e reorganização das salas.
Por isso, a orientação é conferir o comunicado específico da escola ou da Secretaria de Educação antes de enviar os estudantes para a unidade.
E na sexta-feira, 2, tem aula?
Também há diferença entre as unidades. Nas escolas que serão utilizadas pela Justiça Eleitoral, a preparação dos espaços pode começar já na sexta-feira, 2. Na rede estadual baiana, por exemplo, as unidades cedidas para a votação terão as aulas suspensas a partir dessa data e só retomarão as atividades na terça-feira, 6.
Já nas escolas que não serão utilizadas como locais de votação, as atividades seguem normalmente, conforme o calendário da respectiva rede.
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no domingo, 4, e um eventual segundo turno está previsto para 25 de outubro.
Como saber se a escola terá aula?
A confirmação deve ser feita diretamente com a unidade de ensino ou com o órgão responsável pela rede. Para evitar desencontros, pais, responsáveis, alunos e servidores podem:
- consultar o aplicativo, portal ou agenda digital da escola;
- verificar comunicados enviados pelos canais oficiais;
- acompanhar o site e as redes sociais da Secretaria de Educação;
- conferir o calendário escolar atualizado;
- observar se a suspensão vale para toda a unidade ou apenas para determinado turno;
- entrar em contato com a secretaria da escola em caso de dúvida.
Mensagens compartilhadas em grupos de responsáveis podem ajudar a identificar mudanças, mas a confirmação deve ser feita por um canal oficial da instituição.