Vai ter aula? Escolas de Salvador ficarão fechadas após as eleições

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Quem tem filho em idade escolar ou trabalha em uma unidade de ensino de Salvador precisa ficar atento ao calendário dos próximos dias. Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para este domingo, 4, algumas escolas da capital baiana terão o funcionamento alterado após serem utilizadas como locais de votação.



A mudança, no entanto, não vale para todas as instituições. O funcionamento depende da unidade e da organização definida para a utilização do prédio pela Justiça Eleitoral.

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Em Salvador, o portal A Tarde preparou uma lista de com as escolas que não funcionarão na segunda-feira, 5, e terão retorno das atividades previsto para a terça-feira, 6.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4, conforme o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Por que algumas escolas não terão aula?

As escolas utilizadas como locais de votação precisam ser preparadas para receber as seções eleitorais. A organização inclui a montagem dos espaços, instalação da sinalização e preparação das salas que serão utilizadas durante a votação.

Na rede estadual da Bahia, 780 unidades distribuídas por 350 municípios serão utilizadas como locais de votação neste primeiro turno. Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), a disponibilização dos prédios começa na sexta-feira, 2, conforme o cronograma definido pelas zonas eleitorais.

Durante o período, os espaços ficam destinados às atividades preparatórias da Justiça Eleitoral. Após o encerramento da votação, no domingo, as unidades passam por limpeza e reorganização antes da retomada das atividades escolares.

Nas unidades estaduais que funcionarão como locais de votação, as aulas serão suspensas na sexta-feira, 2, e retomadas na terça-feira, 6, de acordo com a organização definida para o pleito. Nas demais escolas, as aulas seguem normalmente na sexta e na segunda.

Confira as escolas de Salvador que não funcionarão



Conforme apurado pelo portal A Tarde, as seguintes unidades da capital baiana não terão funcionamento na segunda-feira, 5:

Escola Municipal General Labatut

Escola Municipal Alexandrina Pita

EDAM

Escola Municipal Roberto Correia

Escola Municipal Allan Kardec

Escola Municipal Afrânio Peixoto

Escola Municipal Dr. Orlando Imbassahy

Escola Municipal Clériston Andrade

Escola Municipal Unidos de Castelo Branco

Escola Municipal Isabel Brandão Vilela

Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério

Escola Municipal Manoel Clemente Ferreira

Escola Municipal Sociedade Fraternal

CMEI Pirajá

Escola Municipal Syd Porto Brandão

Escola Municipal 22 de Abril

Escola Municipal Jesus de Nazaré

Escola Municipal Santo Inácio

Escola Municipal Cabula I

Escola Municipal Alto da Cachoeirinha

Escola Municipal Roberto Santos

Escola Municipal Leovícia Andrade

Escola Municipal Epaminondas

Escola Municipal de Pernambués

Escola Municipal Cecy Andrade

Escola Municipal Anfrísia Santiago

Escola Municipal da Engomadeira

Escola Municipal São Gonçalo do Retiro

Escola Municipal Acelino Maximiano da Encarnação

Escola Municipal Deputado Gersino Coelho

CMEI Murilo Celestino Costa

Escola Municipal Joselita Capinan Calabetão

Escola Municipal Novo Horizonte

Escola Municipal Eraldo Tinoco Melo

Escola Municipal Maria Dolores

Escola Municipal Adroaldo Ribeiro

Escola Municipal Tomaz Gonzaga

Escola Municipal Comunitária de Santa Izabel

Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha

Escola Municipal Maximiniano da Encarnação

Escola Municipal Hildete Bahia

Escola Municipal Maria Constância Moraes de Carvalho

Escola Municipal Santa Ângela das Mercês

Escola Municipal Hildete Lomanto

Escola Municipal Vivaldo da Costa Lima

Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos

Escola Municipal Professor Aristides Novis

Escola Municipal João Pedro dos Santos

Escola Municipal Martagão Gesteira

CMEI Abrigo do Salvador

Escola Municipal Maria Quitéria

Escola Lélis Piedade

Escola Municipal Santa Rita

CMEI Luís Eduardo Magalhães

Escola Municipal Luiz Anselmo

CMEI Luiz Anselmo

Escola Ruy de Lima Maltez

Escola Municipal da Cidade Nova

Escola Municipal do Pau Miúdo

Escola Municipal Julieta Viana

CMEI Baronesa de Sauípe

CMEI Maria da Conceição Costa

Escola Municipal Alfredo Amorim

Escola Municipal Carmelita do Menino Jesus

Escola Municipal Professora Maria José de Paula Moreira

Escola Municipal Simões Filho

Abrigo Filhos do Povo

Escola Municipal Pirajá da Silva

Escola Municipal Tiradentes

Escola Municipal Vila Vicentina

Centro Municipal de Educação Infantil União da Boca do Rio

Creche e Pré-Escola Primeiro Passo de Itapuã

Escola Municipal Agnelo de Brito

Escola Municipal Barbosa Romeu

Escola Municipal Carlos Murion

Escola Municipal Cidade Vitória da Conquista

Escola Municipal Coração de Maria

Escola Municipal da Lagoa do Abaeté

Escola Municipal de Nova Esperança Professor Arx Tourinho

Escola Municipal do Parque São Cristóvão João Fernandes Cunha

Escola Municipal Jardim das Margaridas

Escola Municipal Julieta Calmon

Escola Municipal Laura Sales de Almeida

Escola Municipal Luiza Mahin

Escola Municipal Manuel Lisboa

Escola Municipal Maurício José Barbosa

Escola Municipal Metodista Susana Wesley

Escola Municipal Nossa Senhora da Paz

Escola Municipal Nova do Bairro da Paz

Escola Municipal Osvaldo Gordilho

Escola Municipal Padre Manuel Correia de Souza

Escola Municipal Pedro Veloso Gordilho

Escola Municipal Teresa Cristina

Escola Municipal União, Caridade e Abrigo

Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (IMEJA)

Escola Bosque das Bromélias

Escola Brigadeiro Eduardo Gomes

Escola da Assistência Social São José

Escola Municipal 15 de Outubro

Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães

Escola Municipal Barbosa Rodrigues

Escola Municipal Campinas de Pirajá

Escola Municipal Consul Schindler

Escola Municipal Criança Feliz

Escola Municipal de Fazenda Grande

Escola Municipal Educador Paulo Freire

Escola Municipal Engenheiro Gilberto Pires

Escola Municipal Filhos de Salomão

Escola Municipal Francisco Mangabeira

Escola Municipal Helena Magalhães

Escola Municipal Jaqueira do Carneiro

Escola Municipal Marechal Rondon

Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Guedes

Escola Municipal Xavier Marques

Escola Professora Maria de Lourdes Santana Alves

Escola Comunitária Regina Stukenborg

Escola Padre Norberto

Eleições não suspendem aulas em todo o país

Apesar da alteração em algumas unidades, não há uma suspensão nacional automática das aulas na segunda-feira, 5. A definição depende da rede de ensino, do município e, principalmente, da utilização da escola como local de votação.

Isso significa que uma escola pode ter aula normalmente enquanto outra unidade localizada no mesmo bairro permanece fechada. A organização considera o tempo necessário para a preparação dos espaços antes da votação e, depois, para a retirada das urnas, limpeza e reorganização das salas.

Por isso, a orientação é conferir o comunicado específico da escola ou da Secretaria de Educação antes de enviar os estudantes para a unidade.

Eleições 2026: confira quais escolas de Salvador não terão aula - Foto: Otávio Santos / Secom PMS

E na sexta-feira, 2, tem aula?

Também há diferença entre as unidades. Nas escolas que serão utilizadas pela Justiça Eleitoral, a preparação dos espaços pode começar já na sexta-feira, 2. Na rede estadual baiana, por exemplo, as unidades cedidas para a votação terão as aulas suspensas a partir dessa data e só retomarão as atividades na terça-feira, 6.

Já nas escolas que não serão utilizadas como locais de votação, as atividades seguem normalmente, conforme o calendário da respectiva rede.

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no domingo, 4, e um eventual segundo turno está previsto para 25 de outubro.

Eleições 2026: confira quais escolas de Salvador não terão aula - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Como saber se a escola terá aula?



A confirmação deve ser feita diretamente com a unidade de ensino ou com o órgão responsável pela rede. Para evitar desencontros, pais, responsáveis, alunos e servidores podem:

consultar o aplicativo, portal ou agenda digital da escola;

verificar comunicados enviados pelos canais oficiais;

acompanhar o site e as redes sociais da Secretaria de Educação;

conferir o calendário escolar atualizado;

observar se a suspensão vale para toda a unidade ou apenas para determinado turno;

entrar em contato com a secretaria da escola em caso de dúvida.

Mensagens compartilhadas em grupos de responsáveis podem ajudar a identificar mudanças, mas a confirmação deve ser feita por um canal oficial da instituição.